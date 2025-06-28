Усик получит за бой-реванш с Дюбуа рекордный гонорар в карьере: известна точная сумма

Непобедимый чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе 38-летний украинец Александр Усик (23 победы, 14 из них — нокаутом) и обладатель титула IBF 27-летний британец Дэниел Дюбуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 2 поражения) получат рекордные в карьере гонорары за бой-реванш, который состоится 19 июля на знаменитой лондонской арене «Уэмбли», утверждает News Bet365.

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Общая сумма призового фонда второго поединка боксеров составит 203,5 млн долларов. Усик, победивший британца в первом бою в августе 2023 года и недавно прекративший сотрудничество со своим промоутером Александром Красюком, получит 132,28 млн в американской валюте, Дюбуа — 71,22 млн.

Кстати, за реванш с Тайсоном Фьюри украинский олимпийский чемпион получил 114 млн долларов, а за первый поединок с Цыганским королем — 45 млн.

Что же касается Дюбуа, то уроженец Лондона в победном бою против Энтони Джошуа в сентябре прошлого года заработал «всего» 4,6 млн долларов. Правда после получения доли от доходов от платных просмотров его общий доход от поединка на «Уэмбли» вырос примерно до 13 млн.

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Добавим, что организаторы реванша Усик — Дюбуа рассматривают вариант увеличения количества мест для зрителей на самой большой арене Англии.

«Сейчас мы на уровне 78 тысяч проданных билетов. Если достигнем примерно 84 тысяч или где-то около этого, тогда подадим заявку на 94 тысячи. Это нужно делать заблаговременно, поэтому мы сделаем это только тогда, когда будем уверены, что сможем заполнить все места», — заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дюбуа оскорбил Усика и нагло толкнул украинца во время дуэли взглядов на «Уэмбли».

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