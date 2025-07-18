Предателя Карякина приговорили к девяти годам заключения с конфискацией имущества (фото)

Бывший украинский, а ныне российский шахматист 35-летний Сергей Карякин, который в 2023 году попал под ракетный обстрел на Запорожье, заочно приговорен Шевченковским районным судом Черновцов к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает управление СБУ в Черновицкой области.

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«По данным следствия, уроженец Симферополя еще в 2014 году публично поддержал незаконную аннексию Крыма, — говорится в сообщении. — После начала полномасштабного вторжения рф Карякин не только оправдывал преступления оккупантов, но и пытался влиять на международную аудиторию, в частности, заявляя: «крайне странно видеть тех, кто призывает россию остановиться».

Став членом созданной путиным организации «народный фронт» и одним из активных пропагандистов, он открыто призвал россиян и жителей временно оккупированных территорий Украины помогать российским военным, в частности, так называемым «штурмовикам».

Используя свою медийность, он создал телеграм-канал, через который собирал средства на нужды армии россии. За собранные деньги, всего сотни миллионов российских рублей, Карякин закупал для захватчиков дроны, тепловизоры, спецтехнику, оружие, экипировку и другое военное снаряжение".

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Напомним, что живущий в москве уроженец Симферополя, победитель Всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной Украины Карякин (кстати, в свое время самый юный в мире гроссмейстер) за поддержку войны был дисквалифицирован в 2022-м Международной федерацией шахмат на полгода.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что предатель-шахматист Карякин открыл зомборот после позорной дисквалификации.

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Фото риа «новости»



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