Синоптики обещают украинцам дождливые выходные перед новым «тепловым ударом»

Метеоролог Игорь Кибальчич уточнил свой предыдущий прогноз по погоде в Украине на конец текущей недели.

Так, 19 и 20 июля, как отмечает специалист, в стране ожидается преимущественно неустойчивый характер погоды с температурой воздуха в пределах климатической нормы. «Под влиянием пониженного атмосферного давления, а также на фоне развития атмосферных фронтов на большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями, местами значительными. Наиболее высокая температура воздуха будет наблюдаться в юго-восточных областях и Крыму», — добавил он.

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Суббота, 19 июля:

В западных областях на протяжении суток ожидаются небольшие, местами умеренные дожди на фоне преимущественно пасмурного неба. В отдельных пунктах возможны грозы. Ветер западного направления, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днём +19…+24 °С, на Закарпатье до +26 °С.

В северных регионах Украины ожидается неустойчивая и дождливая погода. Ночью в Сумской области, днём в Киевской пройдут значительные дожди, местами с грозами. Ветер ночью восточный, днём южный, 5 — 10 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13…+18 °С, днём +22…+27 °С.

В центральных областях страны в течение суток ожидается погода без существенных осадков, только ночью в Полтавской и Днепропетровской областях ожидаются умеренные дожди, местами с грозой. Ветер ночью переменных направлений, 3 — 8 м/с, днём юго-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14…+19 °С, днём +23…+28 °С, в Днепропетровской области местами +29…+31 °С.

В южной части страны и Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный / юго-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19 °С, днём +24…+29 °С, в Крыму и Приазовье местами +30…+33 °С.

В восточных областях в течение суток ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди в сопровождении гроз, местами значительные. Ветер ночью переменных направлений, днём юго-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +18…+23 °С, днём +25…+30 °С, на крайнем юго-востоке +32…+37 °С.

Воскресенье, 20 июля:

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В западной части страны сохранится преимущественно дождливая погода, местами осадки будут умеренными. Только на Закарпатье обойдётся без дождей. Ветер западный / юго-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днём +20…+25 °С, на Закарпатье до +27 °С.

В северных областях ночью местами пройдут небольшие дожди, днём ожидаются умеренные, местами значительные осадки. В отдельных пунктах возможны грозы и шквалы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12…+17 °С, днём +21…+26 °С.

В центральных регионах страны ожидается погода без существенных осадков, только днём в Черкасской области на западе Кировоградской пройдут дожди, местами с грозой. Ветер ночью переменных направлений, днём юго-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19 °С, днём +27…+32 °С.

В южных регионах Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днём юго-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 °С, днём +28…+33 °С.

В восточных областях ожидается погода без существенных осадков, только днём на Донбассе местами пройдут кратковременный грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19 °С, днём +27…+32 °С.

В «Укргидрометцентре» добавляют, что неустойчивая погода 19−21 июля в Украине обусловит циклон, который будет медленно перемещаться с нашей территории в сторону Беларуси, и связанные с ним атмосферные фронты.

«Дожди разной интенсивности прогнозируем 19 июля в большинстве областей, 20 июля в западных, северных, местами центральных областях, 21 июля только в северной части. Если ночью минимальную температуру ожидаем более однородной по территории и датам (в пределах 13−19°, теплее, как обычно, на юге и юго-востоке — 20°), то максимальную днем прогнозируем в более широком диапазоне: будет преобладать 22−28°, на юге и юго-востоке удержится жара 27−33°, которая в воскресенье распространится и на большинство центральных областей, а прохладнее всего 19-го будет в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях — комфортные 19−24°», — отмечают синоптики.

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А синоптик Наталья Диденко предупреждает, что с 20 июля температура в Украине начнет подниматься, а в понедельник, 21 июля, в большинстве областей произойдет скачок к жаре, кроме западных областей, где во вторник, 22 июля, наоборот, будет прохладно.

«Южная часть Украины и в дальнейшем будет влиять на высокие градусы, а вот ослабление жары на юге Украины, по предварительным прогнозам, вероятно через неделю, 26 июля», — добавила она.

Напомним, что в первой декаде июля в Украине царила аномальная жара.

Фото — Pixabay

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