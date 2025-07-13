- 09:59 Пенсия в размере 14 тыс. грн: кто из украинцев будет получать такие выплаты в 2025 году (не судьи и не прокуроры)
- 09:36 Трамп видел: главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике схватил за горло футболиста «Челси» после фиаско в финале
- 09:29 «Он хорошо говорит, а потом всех бомбит»: после разговора с путиным Трамп хочет передать Украине, кроме Patriot, и наступательное оружие, способное достичь москвы
- 08:57 Враг обстрелял области на востоке и юге страны, есть раненые
- 08:18 Проблемы Львов решатся сами собой, а Стрельцам нужно быть осторожнее с деньгами: гороскоп на 14 июля
- 00:14 Итоги клубного чемпионата мира-2025 по футболу: все результаты и видеообзоры матчей
- 13.07 22:29 «Ловушка успешности»: почему во всем мире люди перестают гнаться за достижениями
- 13.07 22:02 Фантастически вкусный малосольный арбуз: готовится очень просто
- 13.07 21:32 Смотрел вдаль: Кэти Перри и ее бывшего Орландо Блума застукали вместе в отпуске
- 13.07 21:02 Выгорел газон из-за жары: как можно его быстро спасти
- 13.07 20:34 С первых месяцев войны защищал страну: в Донецкой области погиб учитель с Черниговщины
- 13.07 20:25 Часть Сум осталась без света после налета дронов
Классическое лето: прогноз синоптиков на неделю 14 — 20 июля
Аномальная жара, установившаяся в Украине на прошлой неделе, на следующей семидневке сменится теплой погодой, а иногда и жаркой с периодическими кратковременными дождями.
По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, в большинстве областей температура будет близка к норме, а в южных — выше нормы на 2 — 4 °C.
«Дожди чаще всего будут идти в западных и северных областях, а на юго-востоке ожидается дефицит осадков, что повлечет за собой засуху. Ветер будет преобладать северо-западного направления, временами порывистый», — прогнозирует он.
В понедельник, 14 июля, ночью на крайнем востоке, днем также в западных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и шквалы, 15 — 20 м/с. В других регионах без осадков. Ветер на Левобережье северный, на Правобережье южный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью будет +13…+18 °С, днем +27…+32 °С; в южных областях, а также на крайнем востоке ночью +17…+22°С, днем +32…+37°С.
Во вторник, 15 июля, в западных и местами северных областях пройдут кратковременные дожди. В остальных регионах Украины без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем западный/северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 °С, в дневные часы +28…+33 °С; в южной половине и в Крыму ночью +17…+22 °С, днем +32…+37 °С.
В среду, 16 июля, ночью без существенных осадков. Днем в северных и западных регионах пройдут грозовые дожди, местами возможны шквалы, 15 — 20 м/с, а также град. Ветер в Украине будет преобладать на северо-западном направлении, ночью 3 — 8 м/с, днем 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью будет +14…+20 °С, днем +27…+32 °С; в южной половине и Крыму ночью +17…+22 °С, днем +31…+36 °С.
В четверг, 17 июля, ночью в западных областях, а днем на большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди и грозы, днем местами возможны шквалы, 15 — 20 м/с и град. Сухо будет только в юго-восточных областях. Ветер ожидается западный, северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью будет +13…+18 °С, днем +22…+27 °С; в южной половине и Крыму ночью +16…+21 °С, днем +28…+33 °С.
В пятницу, 18 июля, ночью дожди пройдут в северных областях, днем также возможны осадки в центральных регионах страны и на Слобожанщине. В остальных областях преимущественно сухо. Ветер западный/северо-западный, 7−12 м/с, в дневные часы в центральных и южных регионах порывы, 15−20 м/с. Температура воздуха ночью будет +12…+18 °С, днем +21…+26 °С, в южной половине и Крыму +27…+32 °С.
В субботу, 19 июля, в большинстве областей Украины существенных осадков не предвидится. Лишь днем в северо-восточных регионах, а также на Полесье пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер преимущественно северо-западного направления, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, днем +26…+32°С.
В воскресенье, 20 июля, в большинстве областей Украины осадки не прогнозируются. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 °С, днем +27…+32 °С, в южной части и Закарпатье +32…+37 °С.
Прогноз погоды на воскресенье, 13 июля, читайте на нашем сайте.
Фото — Pixabay144
Читайте нас в Facebook
Быкам важно проявить инициативу, а Драконам — не поддаваться эмоциям: восточный гороскоп на неделю 14 — 20 июля
Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)