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Трехкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини стал жертвой ограбления
Легендарный экс-футболист и тренер сборной Франции, бывший президент УЕФА 70-летний Мишель Платини, которого обвиняли в присвоении миллионов долларов, накануне утром стал жертвой ограбления в своем доме в Буш-дю-Рон близ Марселя, сообщает rtl.fr.
Бывший футболист внезапно проснулся около 5:30 утра, услышав шум из своего сада. Выйдя на улицу, Мишель столкнулся лицом к лицу со злоумышленником в черном капюшоне и маске, который тут же принялся бежать.
Заметив следы взлома в садовом домике, где он хранит свои трофеи и медали, бывший игрок сборной Франции вызвал полицию.
По предварительным данным, из садового домика пропало около 20 предметов — кубки, медали, футболки. Общая сумма ущерба пока не подсчитана. Сам Платини не пострадал.
Напомним, что, будучи футболистом, Мишель Платини в составе туринского «Ювентуса» дважды стал чемпионом Италии и выиграл Кубок европейских чемпионов. Трижды подряд — в 1983, 1984 и 1985 годах француз завоевал «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы. В составе сборной Франции (72 матча) полузащитник стал чемпионом Европы-1984 и дважды играл в полуфинале чемпионатов мира 1982 и 1986 годов.
После завершения карьеры Платини тренировал сборную Франции, возглавлял оргкомитет чемпионата мира-1998, а еще с 2007 по 2016 год занимал пост президента УЕФА. Босс европейского футбола оказался втянут в финансовый скандал с участием тогдашнего президента ФИФА Йозефа Блаттера, но в марте этого года был оправдан.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарного футболиста ограбили на Олимпийских играх-2024 на полмиллиона долларов.
Фото из соцсетей191
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