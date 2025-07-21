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Идеальное место: популярная певица впечатлила фотографиями в купальнике
Популярная певица Екатерина Бужинская, которая чувственно обратилась к мужу, поделилась своим любимым местом для отдыха. На странице в социальной сети артистка выложила фотографии из Греции, где сейчас проводит время вместе с семьей — мужем-болгарином и двумя детьми. Она позирует в купальнике, демонстрируя стройную фигуру, а также с восьмилетним сыном Дмитрием и дочерью Екатериной на пляже.
«Изумрудный остров Тасос в Греции, — написала Екатерина. — Наше любимое место отдыха летом, мы сюда приезжаем 11 лет подряд. Изумрудный остров Тасос — это один из самых зеленых и фотогеничных островов Греции, расположенный в Эгейском море. Его название происходит от ярко-зеленого цвета воды и богатой растительности. Хвойные леса и кристально чистая вода. Вкусная еда, и самое главное для меня, человека публичной профессии — тишина и покой!»
Екатерина добавила, что именно здесь сочетаются красота природы, история и богатство культуры.
«Это идеальное место для тех, кто ищет покой, зелень и relax», — написала певица.
Подписчики отреагировали на фотографии, засыпав Екатерину комплиментами.
«Спасибо за красоту», — написали в ответ.
«Какие красивые виды, хорошего отдыха вам в этом раю», — поделились впечатлениями.
«Вы такая красавица», — добавили в комментариях.
Ранее в эксклюзивном интервью ФАКТАМ Екатерина Бужинская рассказала об испытаниях во время большой войны.402
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