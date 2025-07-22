Историческое фото: Ирина Билык заинтриговала сеть

Популярная певица Ирина Билык, которая сделала новую версию хита, заинтриговала своих поклонников. На странице в социальной сети Билык выложила фотографию и предложила угадать, с кем она и какой это год. На фото Ирина, еще в начале своей карьеры, сидит рядом с парнем.

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«Угадайте, кто это со мной на фото? — подписала артистка. — И вообще, какой это год?»

Подписчики оживленно начали обсуждать персону и делиться воспоминаниями о том, как были на первых выступлениях Ирины Билык. Что касается года, то все согласились, что это — середина девяностых. А вот среди вариантов ответа на то, кто рядом с Билык — Виктор Павлик, Александр Ткаченко, Тарас Чубай и даже Игорь Корнелюк.

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«Конец 1995 — начало 1996», — предположили в комментариях.

«Историческое фото, — написали в ответ. — Старт человека-легенды с песнями нашей молодости. Спасибо, Ирина, за чудесные песни, которые навевают вкус и запах молодости, фото такое естественное и искреннее, класс…»

«Ирчик, привет! — отозвался шоумен Андрей Джеджула. — Я помню твой первый концерт, который я увидел! Красный корпус университета, я студент, и ты выступаешь перед выступлением Клинтона».

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«Вот именно на такую тебя убежала из дома на концерт, усыпив малышку в кроватке, — вспомнили прошлое. — „Ти мій“… с каким надрывом».

Ранее певица откровенно рассказала о новом замужестве.

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