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Историческое фото: Ирина Билык заинтриговала сеть
Популярная певица Ирина Билык, которая сделала новую версию хита, заинтриговала своих поклонников. На странице в социальной сети Билык выложила фотографию и предложила угадать, с кем она и какой это год. На фото Ирина, еще в начале своей карьеры, сидит рядом с парнем.
«Угадайте, кто это со мной на фото? — подписала артистка. — И вообще, какой это год?»
Подписчики оживленно начали обсуждать персону и делиться воспоминаниями о том, как были на первых выступлениях Ирины Билык. Что касается года, то все согласились, что это — середина девяностых. А вот среди вариантов ответа на то, кто рядом с Билык — Виктор Павлик, Александр Ткаченко, Тарас Чубай и даже Игорь Корнелюк.
«Конец 1995 — начало 1996», — предположили в комментариях.
«Историческое фото, — написали в ответ. — Старт человека-легенды с песнями нашей молодости. Спасибо, Ирина, за чудесные песни, которые навевают вкус и запах молодости, фото такое естественное и искреннее, класс…»
«Ирчик, привет! — отозвался шоумен Андрей Джеджула. — Я помню твой первый концерт, который я увидел! Красный корпус университета, я студент, и ты выступаешь перед выступлением Клинтона».
«Вот именно на такую тебя убежала из дома на концерт, усыпив малышку в кроватке, — вспомнили прошлое. — „Ти мій“… с каким надрывом».
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