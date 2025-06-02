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Российская авиация пылает — Билык играет: сеть отреагировала на новую версию хита певицы (видео)
Популярная певица Ирина Билык, прокомментировавшая свое замужество, поразила новым звучанием своего старого хита. Артистка перепела популярную песню «Так просто», которая родилась тридцать лет назад. На своей странице в социальной сети Ирина рассказала, что радуется тому, как ее композиции, написанные достаточно давно, остаются актуальными.
«Мне очень приятно, что песни, которые я писала много лет назад, сегодня такие же модные, современные и актуальные, — поделилась Ирина. — Спасибо всем моим поклонникам за любовь в течение этих 30 лет. А именно столько прошло с тех пор, как я выпустила песню „Так просто“ и поехала в тур с одноименным названием. Я всех вас очень люблю».
Поклонники отреагировали на новую работу Билык, поделились, что ждут новых релизов, но были и те, кто считает старую версию лучшей.
«Классная версия! - поделились впечатлением. — Также очень ждем релиз новых версий „Я розкажу“, „Дай руку мені“
«Российская авиация пылает — Билык красиво в наушниках играет», — отреагировали на последние новости подписчики.
«Оригинал лучше», — отметили в сети.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что известный продюсер выложил редкое фото с Ириной Билык.
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