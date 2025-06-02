Популярная певица Ирина Билык, прокомментировавшая свое замужество, поразила новым звучанием своего старого хита. Артистка перепела популярную песню «Так просто», которая родилась тридцать лет назад. На своей странице в социальной сети Ирина рассказала, что радуется тому, как ее композиции, написанные достаточно давно, остаются актуальными.

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«Мне очень приятно, что песни, которые я писала много лет назад, сегодня такие же модные, современные и актуальные, — поделилась Ирина. — Спасибо всем моим поклонникам за любовь в течение этих 30 лет. А именно столько прошло с тех пор, как я выпустила песню „Так просто“ и поехала в тур с одноименным названием. Я всех вас очень люблю».

Поклонники отреагировали на новую работу Билык, поделились, что ждут новых релизов, но были и те, кто считает старую версию лучшей.

«Классная версия! - поделились впечатлением. — Также очень ждем релиз новых версий „Я розкажу“, „Дай руку мені“ и т. д. В 12 лет услышала по радио „Ти мій“, и с тех пор мое сердце навсегда Ваше, Ирина».

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«Российская авиация пылает — Билык красиво в наушниках играет», — отреагировали на последние новости подписчики.

«Оригинал лучше», — отметили в сети.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что известный продюсер выложил редкое фото с Ириной Билык.

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