Титулованный футболист, игравший против Украины, избежал смерти после недели в коме и подписал новый контракт (фото, видео)

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Швеции 30-летний Кристоффер Олссон, который в феврале прошлого года впал в кому и едва не умер, рассказал о борьбе за жизнь и объявил о возвращении в профессиональный футбол, подписав контракт с клубом своей юности «Слейпнер» из второго шведского дивизиона, сообщает fotbollskanalen.se.

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Полузащитник Олссон потерял сознание у себя на кухне 20 февраля прошлого года, когда выступал за датский «Мидтьюлланд» (его тогда как раз приехали из Швеции проведать родители и маленький сын футболиста).

«Я ничего не помню, - признался Кристоффер в интервью изданию La Dernière Heure. - Родители и сын нашли меня без сознания в постели. Меня рвало, и я не дышал самостоятельно. Малышу сказали, что у папы болит живот». Футболиста срочно доставили в больницу Орхуса, где он впал в недельную кому.

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«Мой отец понял, что я не умру, лишь тогда, когда я пошевелил пальцем», - продолжил швед.

После тщательного медообследования футболисту поставили диагноз - лейкодистрофия, редкое заболевание головного мозга, которое обычно поражает людей в возрасте около 50 лет. «Мне сказали, что риск рецидива составляет 0,00000000001%. Это дало мне внутреннее спокойствие. В чем причина? Вероятно, я продолжал тренировки с инфекцией, которая распространилась», - полагает Олссон.

Кристофер помнит, как пришел в себя после комы, думая, что отправляется на тренировочный сбор со своей командой. «На самом деле я был в инвалидной коляске и потерял 17 килограммов. Я потерял все мышцы». Ему пришлось заново учиться ходить и говорить. «Я выглядел как человек, перенесший инсульт. Я провел шесть месяцев в неврологическом центре».

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К счастью, реабилитация прошла исключительно быстро. «Врачи сказали, что это благодаря моему спортивному телосложению. Поначалу я думал не о футболе, а только о выживании. Но как только мне стало лучше, я сказал отцу: „Я снова буду играть“. И я сдержал слово», - заявил Олссон.

«Какой самый тяжелый момент во всей этой истории?» - спросили футболиста в конце интервью. «Я несколько месяцев не мог видеть сына. Только по FaceTime. Когда мы наконец встретились, он спросил, болит ли у меня живот. Никогда не забуду эти объятия. Это были лучшие объятия в моей жизни», - разоткровенничался швед.

Добавим, что Кристоффер Олссон, сыгравший 47 матчей за сборную Швеции (в том числе против Украины на Евро-2020), в свое время провел один поединок за первую команду лондонского «Арсенала». В период между двумя выступлениями за датский «Мидтьюлланд» полузащитник выступал за шведский АИК, российский «Краснодар» и бельгийский «Андерлехт». Олссон — чемпион Швеции и Дании, а также победитель чемпионата Европы среди молодежных команд. После развода с женой Софи он воспитывает сына 5-летнего сына Джейми. В ближайшую субботу, 26 июля, Олссон должен провести первый матч за свой новый клуб.

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Фото berlingske. dk, Instagram



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