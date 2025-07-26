Легендарная Винус Уильямс собралась замуж за красавца-актера, который моложе ее на восемь лет (фото, видео)

Легендарная американская теннисистка, четырехкратная олимпийская чемпионка 45-летняя Винус Уильямс, в свое время ставшая виновницей ДТП со смертельным исходом, выходит замуж за 37-летнего датского актера Андреа Прети.

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Пятикратная чемпионка Уимблдона объявила об этом в интервью после победного возвращения на корт на турнире WTA 500 в Вашингтоне (Винус не играла с марта прошлого года).

«Мой жених сейчас здесь и именно он вдохновил меня продолжить играть, — рассказала Винус Уильямс. — Было столько моментов, когда хотелось просто расслабиться. Вы даже не представляете, сколько усилий нужно, чтобы оставаться в форме — это как работа с девяти до пяти, только ты постоянно бегаешь. Он поддерживал меня на каждом этапе. Это прекрасно — стоять здесь сегодня. Он никогда раньше не видел, как я играю».

Слухи о романе Уильямс и Прети, известного, в частности, по фильму «Еще один день», появились еще в июле 2024-го, когда их заметили во время романтического отдыха в Италии. В феврале этого года СМИ впервые заговорили о помолвке после того, как на пальце Уильямс появилось обручальное кольцо с бриллиантом.

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Добавим, что экс-первая ракетка мира в одиночном и парном розрядах, четырехкратная олимпийская чемпионка (три титула в паре с сестрой Сереной Уильямс) и семикратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс заработала за карьеру более 42 млн долларов.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-первая ракетка мира Каролин Возяцки беременна и ждет третьего ребенка от чемпиона НБА.

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