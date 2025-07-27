«Войны больше не объявляют. Если мы до сих пор думаем, что главное — не допустить начала большой войны, мы опоздали», — Андрей Коваленко

Российский диктатор путин, напавший на Украину более десяти лет назад, похоже, открыл «ящик Пандоры» — военные конфликты возникают в разных уголках земного шара, а россия привлекает для противостояния с западным миром страны «оси» зла — КНДР, Иран… Кто-то из экспертов считает, что Третьей мировой не избежать. А кто-то — что она уже идет . А руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко считает, что «классической» Третьей мировой войны не будет — мир живет в состоянии постоянной необъявленной войны.

«Классической Третьей мировой не будет. И не может быть, — пишет Андрей Коваленко. — Мы больше не живем в мире, где войны начинаются по принципу объявленных. Их маскируют под «операции». Наш мир живет в состоянии постоянной необъявленной войны.

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Война идет в прокси-формах, локально, фрагментированно, в киберпространстве и в информационном поле.

Китай и США ведут противостояние из-за третьих стран. россия потеряла влияние на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, теряет Закавказье, но пытается воевать гибридно.

На Ближнем Востоке Иран проиграл свою величайшую битву, не объявляя ее: провал попытки тотального удара по Израилю, потери прокси в Сирии и в регионе. Израиль, несмотря на давление, сохранил инициативу и подтвердил способность вести войну будущего. США нанесли свой удар по Ирану и объявили о достижении целей.

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рф воюет против Украины, называя это «сво». Но делает это не сама — за ней блок диктатур, КНДР, Иран, поддержка Китая.

Информационная кибервойна вообще не знает границ и продолжается в Европе, в США, на Ближнем Востоке, в Азии.

Войны больше не объявляют. И если мы до сих пор думаем, что главное — не допустить начала великой войны, мы опоздали. Она уже идет. Но ее никогда не объявят — это набор инструментов и конфликтов разной формы. О мире из книг времен Второй мировой и после нее давно стоит забыть".

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