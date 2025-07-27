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«Войны больше не объявляют. Если мы до сих пор думаем, что главное — не допустить начала большой войны, мы опоздали», — Андрей Коваленко
«Классической Третьей мировой не будет. И не может быть, — пишет Андрей Коваленко. — Мы больше не живем в мире, где войны начинаются по принципу объявленных. Их маскируют под «операции». Наш мир живет в состоянии постоянной необъявленной войны.
Война идет в прокси-формах, локально, фрагментированно, в киберпространстве и в информационном поле.
Китай и США ведут противостояние из-за третьих стран. россия потеряла влияние на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, теряет Закавказье, но пытается воевать гибридно.
На Ближнем Востоке Иран проиграл свою величайшую битву, не объявляя ее: провал попытки тотального удара по Израилю, потери прокси в Сирии и в регионе. Израиль, несмотря на давление, сохранил инициативу и подтвердил способность вести войну будущего. США нанесли свой удар по Ирану и объявили о достижении целей.
рф воюет против Украины, называя это «сво». Но делает это не сама — за ней блок диктатур, КНДР, Иран, поддержка Китая.
Информационная кибервойна вообще не знает границ и продолжается в Европе, в США, на Ближнем Востоке, в Азии.
Войны больше не объявляют. И если мы до сих пор думаем, что главное — не допустить начала великой войны, мы опоздали. Она уже идет. Но ее никогда не объявят — это набор инструментов и конфликтов разной формы. О мире из книг времен Второй мировой и после нее давно стоит забыть".
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