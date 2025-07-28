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Почему оккупанты безжалостно добивают своих раненых солдат: эксперты объяснили
Весь мир знает, по меньшей мере, со времен Бучи, как жестоко российская армия убивает украинцев. Но даже в собственных рядах армия рф не имеет милосердия: бойцы путина неоднократно убивали своих людей, потому что они были ранены и не могли продолжать наступление.
Эксперт по вопросам россии Йорг Фридрих рассказал изданию Bild: «Режим путина набирает войска из структуры, не имеющей никаких угрызений совести, ни моральных, ни религиозных, ни юридических. У солдат Красной армии тоже было два врага: один впереди, а другой позади. путин придерживается „лучших“ советских традиций: те, кто не воюет, будут уничтожены».
Ранее издание сообщало о новом видео с украинского дрона, на котором российский солдат забил раненого товарища до смерти в окопе. Другие видео этого и прошлых лет показывают, как «товарищи» расстреливают раненых российских солдат.
Историк Восточной Европы Ян К. Берендс сказал газете Bild о таких казнях: «Российская армия — это армия без закона. Раненые солдаты становятся мертвым грузом. У тех, кому не нужно заботиться о раненых, становится, цинично говоря, на одну заботу меньше».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что россияне и военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия КНДР в войне против Украины.426
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