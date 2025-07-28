Юлия Тимошенко критикой участия международных экспертов в формировании КСУ подвергает сомнению евроинтеграцию Украины

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что иностранцы контролируют Конституционный суд. Кроме того, по ее мнению, члены Международного совещательного совета не несут ответственности за последствия деятельности назначенных судей КС. Об этом она сказала в разговоре с Виталием Портниковым в эфире «Еспресо».

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«Здесь (в Международном совещательном совете. — Авт.) однозначно иностранные люди, не избранные страной, которые не несут ответственность за последствия, люди не знают, что это за такие участники международных совещательных советов. И этот международный совещательный совет дает президенту, съезду судей и парламенту уже готовые кандидатуры судей Конституционного Суда, а президент, избранный народом, парламент избранный народом, и съезд судей, которые представляет самый высший орган судебной системы, они просто парафируют, подписывают. Потому что это обязательно», — отметила Юлия Тимошенко.

Следует сказать, что вопрос процедуры назначения судей Конституционного Суда активно дискутировался в 2021—2022 годах, когда было заявлено, что реформа КСУ является одним из семи шагов, изложенных в Заключении Еврокомиссии от 17 июня, которые Украина должна осуществить в контексте обретения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Отметим, что 17 августа 2023 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда, который должен проводиться при участии Совещательной группы экспертов. Половину этих экспертов составили делегированные международными организациями и Венецианской комиссией люди, которые имеют решающий голос при фильтрации кандидатов в КСУ. Попытки повлиять на реформу Конституционного Суда вызвали острую реакцию со стороны европейских политиков.

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В случае если единомышленникам Тимошенко удастся изменить принципы формирования Совещательного совета при КСУ, это спровоцирует серьезные проблемы в направлении евроинтеграции Украины.

Напомним, что фракция «Батькивщины» в Верховной Раде Украины поддержала законопроект № 12414 об ограничении полномочий НАБУ и САП, а Юлия Тимошенко назвала это шагом к «восстановлению суверенитета» и ликвидации «внешнего управления страной».

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