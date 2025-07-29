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Четырехкратная олимпийская чемпионка ждет второго ребенка от чемпиона мира (фото)
Легендарная норвежская лыжница, четырехкратная чемпионка Олимпийских игр и 14-кратная чемпионка мира 37-летняя Тереза Йохауг, сыгравшая свадьбу после рождения первого ребенка, второй раз станет матерью.
Об этом титулованная спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
«Длительные перерывы и одышка, но это так приятно! Мы с нетерпением ждем пополнения в семье в начале января», — написала Тереза Йохауг, окончательно объявившая в мае о завершении свой блестящей карьеры.
Напомним, что Тереза замужем за чемпионом мира по академической гребле, а ныне врачом Нильсом Якобом Хоффом. В мае 2023 года у пары родилась дочь Кристин.
В коллекции Терезы Йохауг — шесть медалей Олимпийских игр и 23 награды чемпионатов мира. Лыжница 89 раз побеждала на этапах Кубка мира, трижды выиграв общий зачет.
Йохауг могла стать еще более титулованной спортсменкой, но пропустила Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане из-за… бальзама для губ, в котором содержалось запрещенное вещество. Тогда норвежке выписали 18 месяцев дисквалификации и оставили без Олимпиады.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тереза Йохауг в шутку поставила возлюбленному ультиматум насчет секса.
Фото NRB, Instagram
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