Не известно, жива ли: двукратную олимпийскую чемпионку по биатлону вторые сутки ищут в горах Пакистана (фото)

Уже почти двое суток в горах Пакистана продолжаются поиски двукратной олимпийской чемпионки и семикратной чемпионки мира по биатлону 31-летней немки Лауры Дальмайер, покорившей в 2020 году самую высокую гору Европы. Легендарная спортсменка попала под камнепад при попытке покорить пик Лайла в горах Каракорум.

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«28 июля Лаура Дальмайер вместе со своей напарницей по альпинизму совершала восхождение в альпийском стиле, когда на нее упали камни, — сообщил менджмент спортсменки, которая после завершения биатлонной карьеры в 2019 году серьезно увлеклась альпинизмом. - Авария произошла около полудня по местному времени на высоте около 5700 метров. Партнерша по веревке немедленно вызвала скорую помощь, спасательная операция была начата сразу же.

Из-за удаленности местности спасательный вертолет смог добраться до места аварии только утром 29 июля. Сейчас международная горная спасательная команда координирует операцию по спасению. Им помогают опытные международные альпинисты, которые находятся в этом регионе".

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Позже пресс-релиз на странице Дальмайер в Instagram подтвердил информацию: «В понедельник, 28 июля, на пике Лайла (6069 м) в пакистанских горах Каракорум произошла серьезная горная авария, в результате которой Лаура Дальмайер была поражена камнями. Из-за постоянной большой опасности падения камней к ней никто не смог добраться. Во время облета вертолетом было установлено, что опытная альпинистка получила как минимум тяжелые травмы. Признаков жизни не обнаружено».

Как оказалось, Дальмайер находилась в этом регионе с друзьями с конца июня и 8 июля успешно поднялась на башню Грейт-Транго (6287 м). Пик Лайла был второй запланированной целью восхождения. Несчастный случай произошёл на высоте 5700 метров. Напарница королевы биатлона Марина Краусс не пострадала при падении камней и была эвакуирована.

Лаура Дальмайер (третья справа) после прибытия в Пакистан

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Лаура с напарницей Мариной Краусс

Накануне вечером поиски знаменитой спортсменки были прекращены из-за наступления темноты (ночью температура воздуха в тех местах достигает 8 градусов ниже нуля). В среду, 30 июля, поиски Лауры продолжатся.

Добавим, что бывший бойфренд Дальмайер, Роберт Грасеггер, погиб в результате схода лавины в Патагонии в начале января 2022 года в возрасте всего 29 лет.

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Кстати, Лаура Дальмайер — единственная в истории биатлонистка, завоевавшая награды во всех личных гонках на двух чемпионатах мира подряд (Холменколлен-2016 и Хохфильцен-2017). В ее активе также победа в общем зачете Кубка мира и 33 золотые медали на отдельных этапах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Соукалова заблудилась в Альпах.

Фото Instagram



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