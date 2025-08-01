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Вратарь сборной Украины в свой день рождения выиграл второй трофей в составе «Бенфики» (фото, видео)
Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин, ставший в январе героем финала Кубка португальской лиги, завоевал второй трофей в составе лиссабонского клуба — Суперкубок Португалии.
В финальном поединке, который завершился в день 24-летия украинца, «Бенфика» победила «Спортинг» — 1:0 (Павлидис, 50). Трубин, отыгравший весь матч, совершил три сэйва.
«Невозможно придумать день лучше. 100+ матчей за „Бенфику“. Плюс один трофей, плюс одна победа и еще День рождения (24 года). Спасибо команде и болельщикам — это идеальный старт сезона. Впереди — еще больше», — написал Анатолий Трубин на своей странице в Instagram.
Напомним, что в прошлом сезоне «Спортинг» обыграл «Бенфику» в финале Кубка Португалии (3:1), а также на два очка опередил ее в чемпионате страны, оформив «золотой дубль».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Анатолий Трубин сыграл свадьбу в Португалии.
Фото ФК «Бенфика», Instagram
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