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Соперник «Динамо» перед матчами Лиги чемпионов усилился легендарным победителем Лиги чемпионов и обладателем еще 24 трофеев (фото)
Соперник киевского «Динамо» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов кипрский «Пафос» (5 августа команды сыграют в Люблине, а 12-го — в Пафосе) согласовал условия контракта с легендарным экс-футболистом «Бенфики», «Челси», «ПСЖ», «Арсенала» и сборной Бразилии 38-летним центральным защитником Давидом Луисом, сообщает Globo.
Ради перехода в ряды чемпиона Кипра, в свое время самый дорогой защитник мирового футбола Давид Луис расторг контракт с бразильским клубом «Форталеза» и уже вылетел на Остров Афродиты для подписания соглашения на три года.
Напомним, что в «Пафосе», который выбил из Лиги чемпионов израильский «Маккаби» из Тель-Авива (1:1 дома, 1:0 в гостях), и без Давида Луиса под руководством испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо, в свое время работавшего с Унаи Эмери в тренерских штабах «Валенсии», московского «Спартака», «Севильи», «ПСЖ» и «Арсенала», играют 18 легионеров из 11 стран (Греция, Испания, Нидерланды, Мозамбик, Бразилия, Португалия, Швеция, Босния и Герцеговина, Румыния, Франция и Хорватия).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звездный Давид Луис выиграл суд у строительной компании.
Фото ФК «Форталеза» и из соцсетей
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