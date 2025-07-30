Стал известен соперник «Динамо» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов (видео)

Киевское «Динамо», дважды разгромившее в отборе Лиги чемпионов мальтийский «Хамрун Спартанс» (3:0 в гостях и 3:0 на своем поле), узнало соперника в 3-м отборочном раунде турнира.

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Им снова стал представитель островного государства — чемпион Кипра «Пафос», одолевший по сумме двух встреч израильский «Маккаби» из Тель-Авива. В первом поединке клуб, образованный в 2014 году путем слияния клубов АЕП и АЕК Куклия, сыграл с гостями с Земли обетованной на своем поле вничью — 1:1. А в выездном матче в сербском городе Бачка Топала (израилькие клубы, как и украинские, принимают соперников на нейтральном поле) киприоты, с 30-й минуты играя в большинстве, одолели «Маккаби» — 1:0 (Жажа, 40).

Первая встреча между «Динамо» и «Пафосом», уже гарантировавшими себе участие в основной стадии как минимум Лиги конференций, состоится на домашней арене киевлян в польском Люблине 5 августа (в 21:00), ответная — 12 августа на стадионе «Стелиос Кирякидес» в Пафосе (20:00).

Добавим, что в составе «Пафоса» под руководством испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо, в свое время работавшего с Унаи Эмери в тренерских штабах «Валенсии», московского «Спартака», «Севильи», «ПСЖ» и «Арсенала», играют 18 легионеров из 11 стран (Греция, Испания, Нидерланды, Мозамбик, Бразилия, Португалия, Швеция, Босния и Герцеговина, Румыния, Франция и хорватия).

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть прямую трансляцию отборочного матча Лиги Европы «Шахтер» — «Бешикташ».

Фото ФК «Пафос»

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