«Будь, с#ка, Украинцем»: Юрко Юрченко рассорился с Виктором Павликом из-за Яна Табачника

Лидер группы Yurcash и ветеран Юрко-Юркеш Юрченко, воевавший в бригаде «Карпатськая Січ», резко высказался в адрес народного артиста Украины Виктора Павлика и удалил его из друзей в соцсети Facebook.

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О «расфренде» музыкант написал на своей странице в соцсетях и объяснил, почему он так поступил с человеком, с которым «прошёл бурные 90-е и не только»: «Сегодня удалил из друзей Виктора Павлика. Да, того самого народного артиста! Человека, которого я знаю с 1993 года! 32 года! Прекрасного певца с удивительной историей и репертуаром, на котором выросло уже не одно поколение!»

Музыкант вспомнил много интересных вещей, которые происходили за эти годы, и о том, что Виктор Павлик всегда ему очень помогал в нелегкие для Юрченко времена. Тогда, когда его семье не хватало продуктов и денег.

Несмотря на это Юрченко вычеркнул Виктора Павлика из фейсбучных друзей из-за того, что народный артист «лайкал посты с памятью о галимом Яна Табачнике». Впрочем, похоже, что это стало лишь «последней каплей».

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Напомним, что Табачник — аккордеонист и политик, был народным депутатом Украины пятого, шестого и седьмого созывов, членом Партии регионов. Он скончался два года назад в Израиле.

Юрко Юрченко назвал аккордеониста «псом, который вместе со своими опричниками-регионалами и накликал на нас эту войну» и добавил: «Потому, что хватит быть скользким равликом-павликом! Потому, что сколько уже лет быть ни нам — ни вам! Потому, что по суммарным залетам — харэ! Потому что быть народным артистом Украины и политическим бисексуалом в такие времена невозможно и неприемлемо! Каждый из нас должен определиться! Время было — оно прошло! Будь, с***ка Украинцем! Или — не будь! Ибо такая недопозиция и привела к нам войну!»

Напомним, что год назад Виктору Павлику, у которого обнаружили врожденный порок сердца, сделали сложную операцию.

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Фото из соцсети

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