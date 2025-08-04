- 01:40 Очень продуктивны: что сказал Трамп о встрече путина и Виткоффа в москве
Российская пропаганда снова лжет: КПП «Гоптовка» на Харьковщине под полным контролем ВСУ
После ночного террора регионов Украины утром в понедельник, 4 августа, российские пропагандисты начали тиражировать фейковую информацию о якобы захвате оккупантами пограничного контрольно-пропускного пункта «Гоптовка» Харьковской области.
Глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко опроверг эти утверждения и сообщил, что на самом деле оккупационные войска 4 августа действительно пытались штурмовать КПП. Однако это нападение было успешно отражено благодаря действиям военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады.
В результате боя более десяти окупантов было ликвидировано, а десятки — отступили обратно на территорию россии.
«КПП „Гоптовка“ остается под полным контролем Сил обороны Украины», — заверил председатель Дергачевской ГВА на Харьковщине. Местные власти добавляют, что ситуация стабильная, а украинские военные держат линию обороны.
Глава администрации поблагодарил защитников за мужество и эффективную работу.
Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты начали восстанавливать инфраструктуру аэропорта в оккупированном Донецке, вероятно, с целью использовать аэродром для запуска дронов по Украине.
