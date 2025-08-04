41.24 / 41.80 47.87 / 48.53
Украина

Российская пропаганда снова лжет: КПП «Гоптовка» на Харьковщине под полным контролем ВСУ

13:42 4 августа 2025
Украинские военные отбили штурм КПП Гоптовка

После ночного террора регионов Украины утром в понедельник, 4 августа, российские пропагандисты начали тиражировать фейковую информацию о якобы захвате оккупантами пограничного контрольно-пропускного пункта «Гоптовка» Харьковской области.

Глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко опроверг эти утверждения и сообщил, что на самом деле оккупационные войска 4 августа действительно пытались штурмовать КПП. Однако это нападение было успешно отражено благодаря действиям военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады.

В результате боя более десяти окупантов было ликвидировано, а десятки — отступили обратно на территорию россии.

«КПП „Гоптовка“ остается под полным контролем Сил обороны Украины», — заверил председатель Дергачевской ГВА на Харьковщине. Местные власти добавляют, что ситуация стабильная, а украинские военные держат линию обороны.

Глава администрации поблагодарил защитников за мужество и эффективную работу.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты начали восстанавливать инфраструктуру аэропорта в оккупированном Донецке, вероятно, с целью использовать аэродром для запуска дронов по Украине.

Иллюстративное фото

101

