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Удары по Днепропетровщине и прилеты в Одессе: минувшая ночь в Украине снова была неспокойной (фото)
Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 4 августа в Одессе прогремели взрывы. В Одесской области была объявлена воздушная тревога.
Взрывы в Одессе начали раздаваться около 02:05. В 02:32 в Воздушных силах сообщили о движении новой группы БПЛА по Черному морю в направлении Одесщины. Отбой тревоги дал в 03:47.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в результате попаданий вспыхнули масштабные пожары, которые пожарные совместно с добровольцами оперативно ликвидировали.
«Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка — огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии. В Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар на собственном дворе. К счастью, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Также россияне атаковали Днепропетровщину. До позднего вечера и утром враг продолжал атаковать Никопольщину. Бил FPV-дронами и сбрасывал боеприпасы с БпЛА. Обстреливал из артиллерии. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«Под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская громады. Ранены три человека, всех доставили в больницу. 4-месячная девочка — „тяжелая“. Женщины 40 и 46 лет — в состоянии средней тяжести. По уточненным данным, из-за произошедшего вчера вечером артобстрела Марганца повреждено транспортное предприятие», — говорится в сообщении.
Накануне россияне атаковали также Запорожскую область. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Три погибших и разрушенные дома: последствия атаки россиян по Степногорской громаде. Враг атаковал громаду в течение дня. Разрушены частные дома. В результате ударов погибли три человека — мужчины 50 и 40 лет и женщина 58 лет», — говорится в сообщении.
От обстрелов пострадала и Киевщина. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Об этом сообщил руководитель Киевской военной областной администрации Николай Калашник.
«Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждены 6 частных домов и автомобиль. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли и посечены фасады. Владельцам поврежденного жилья будет предоставлена вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТИ», на днях россияне нанесли удар по Дружковке и Краматорску Донецкой области.179
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