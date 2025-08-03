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Украина

Враг восстанавливает инфраструктуру аэропорта «Донецк»: чем это чревато

19:40 3 августа 2025
ДАП

В начале июля предположительно началось восстановление Донецкого аэропорта, разрушенного во время героической защиты ДАП в 2015 году. Об этом пишет телеграмма-канал Military Journal.

Да, на спутниковых снимках видны изменения. Это может свидетельствовать о начале восстановительных работ на территории аэродрома.

«Работы начались в июле 2025 года, сейчас видны изменения. Были зарыты фортификации, шедшие через взлетно-посадочную полосу. Строительные работы проходят на месте заброшенных автомобильных стоянок, поэтому возможно подготовка к монтажу топливных резервуаров. Вероятные строительные работы идут на территории гипермаркета „METRO Cash and Carry“ № 24. Однако неизвестно, это просто восстановление или строительство военного объекта», — отмечает телеграм-канал.

Как пишет издание, уже были единичные сообщения, будто о пуске Shaheed-136/Герань-2 из аэропорта «Донецк», но эта информация не подтверждена.

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Тем временем на днях дроны СБУ взорвали склад оружия в городе неподалеку от Донецка.

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