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Враг восстанавливает инфраструктуру аэропорта «Донецк»: чем это чревато
В начале июля предположительно началось восстановление Донецкого аэропорта, разрушенного во время героической защиты ДАП в 2015 году. Об этом пишет телеграмма-канал Military Journal.
Да, на спутниковых снимках видны изменения. Это может свидетельствовать о начале восстановительных работ на территории аэродрома.
«Работы начались в июле 2025 года, сейчас видны изменения. Были зарыты фортификации, шедшие через взлетно-посадочную полосу. Строительные работы проходят на месте заброшенных автомобильных стоянок, поэтому возможно подготовка к монтажу топливных резервуаров. Вероятные строительные работы идут на территории гипермаркета „METRO Cash and Carry“ № 24. Однако неизвестно, это просто восстановление или строительство военного объекта», — отмечает телеграм-канал.
Как пишет издание, уже были единичные сообщения, будто о пуске Shaheed-136/Герань-2 из аэропорта «Донецк», но эта информация не подтверждена.
Тем временем на днях дроны СБУ взорвали склад оружия в городе неподалеку от Донецка.417
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