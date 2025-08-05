Как коты предупреждают хозяев, что в доме поселилась потусторонняя сила

Не секрет, что коты часто обращаются к хозяевам за помощью, особенно когда видят, что человеку угрожает опасность.

Речь идет, в частности, о случае, когда в доме поселилась потусторонняя сила, пишет «Радио Трек».

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В таком случае животное будет вести себя беспокойно, нападать на невидимую цель, бросаться на стены. Так кот пытается вытеснить нечисть своей энергетикой.

Если недоброе существо противится, животное попытается вытащить его на себе. В неравной битве с потусторонними существами иногда домашние любимцы жертвуют своей жизнью. Именно поэтому бывает, что здоровый снаружи котик вдруг умирает или покидает навсегда дом.

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Итак, если вы заметили, что поведение кота изменилось, он постоянно напряжен, дрябл и бессилен, вполне возможно, что он перенял на себя вашу беду.

Чтобы помочь домашнему любимцу, прочтите в доме молитву и разложите в комнатах полынь — мощное средство, отпугивающее нечистую силу.

Также среди примет, связанных с котами — обычай первой в новое жилье пускать кошку.

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А там, где кошка уснет, ставили кровать или диван. Считалось, что место, где любит спать кот, наделено положительной энергетикой.

Особо внимательно нужно наблюдать за кошкой тем, где в доме есть больные. Так, например, если кошка упорно ложится на одно и то же место (на голову, грудь, живот и т. д. ), то следует обратить особое внимание на эти органы.

Если домашний питомец запрыгивает на кровать, где лежит больной, и начинает громко мурлыкать, то значит, что болезнь скоро отступит. Если животное нервничает и постоянно мяукает у больного, то о выздоровлении пока нечего и думать.

А вот если вдруг кошка уходит из дома, а больной начинает резко идти на поправку, то значит, что домашний питомец взял болезнь на себя.

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Вот почему считается, что кошек нельзя избивать, оскорблять или убивать. Приметы свидетельствуют, что именно кот первым на том свете встречает хозяина.

Ранее «ФАКТЫ» писали о шести основных правилах кошачьего этикета, которые обязан знать каждый владелец кота.

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