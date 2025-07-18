Как удар чемпиона: популярный певец вместе с Александром Усиком выпустил новую композицию

Популярный певец Артем Пивоваров, недавно получивший почетное звание, выпустил совместную композицию с известной диджейкой Королевой и абсолютным чемпионом по боксу в тяжелом весе Александром Усиком «Борьба за жизнь».

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Она вышла накануне боя Александра Усика и британца Даниэла Дюбуа. По словам Пивоварова, композиция — важный эксперимент.

«В этой работе Усик является олицетворением украинского народа, — презентовал композицию Артем. — Он бесстрашен, непобедим, никогда не сдается, двигается только вперед и борется с темными силами. Мы объединились в этой мощной коллаборации, чтобы донести важные месседжи миру. Эта история — о вечной борьбе добра со злом. Эта работа в который раз напоминает о силе и стойкости, с которыми украинцы достойно выдерживают все испытания в тяжелейшей борьбе».

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Клип на песню «Борьба за жизнь» создан как видеоверсия будущей компьютерной игры. В центре истории три персонажа: воин-искатель Усик, Королева как олицетворение вдохновения и гармонии, и Пивоваров — источник высшей энергии. На своем пути главный герой сталкивается с разрушительными силами, символизируя, что именно сейчас это переживает украинский народ.

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«Ни буря, ни враг меня не сломят», — говорит Александр Усик.

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Поклонники прокомментировали новую работу звезд.

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«Лет тридцать назад все напевали „Ameno“, теперь будут — „Vivere est vincere aut mori“, — написали под видео. — Невероятная коллаборация, вдохновляющая и заставляющая не сдаваться».

«Когда в одном клипе встречаются энергия Пивоварова, электронная магия Korolova и легендарная мощь Усика — сердце бьется в ритме свободы! — выразили чувство. — Этот трек как удар чемпиона: точный, глубокий и незабываемый!»

Ранее певец поразил мощным хитом.

Фото со страницы Александра Усика в соцсетях

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