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- 18.07 18:49 Как удар чемпиона: популярный певец вместе с Александром Усиком выпустил новую композицию
Как удар чемпиона: популярный певец вместе с Александром Усиком выпустил новую композицию
Популярный певец Артем Пивоваров, недавно получивший почетное звание, выпустил совместную композицию с известной диджейкой Королевой и абсолютным чемпионом по боксу в тяжелом весе Александром Усиком «Борьба за жизнь».
Она вышла накануне боя Александра Усика и британца Даниэла Дюбуа. По словам Пивоварова, композиция — важный эксперимент.
«В этой работе Усик является олицетворением украинского народа, — презентовал композицию Артем. — Он бесстрашен, непобедим, никогда не сдается, двигается только вперед и борется с темными силами. Мы объединились в этой мощной коллаборации, чтобы донести важные месседжи миру. Эта история — о вечной борьбе добра со злом. Эта работа в который раз напоминает о силе и стойкости, с которыми украинцы достойно выдерживают все испытания в тяжелейшей борьбе».
Клип на песню «Борьба за жизнь» создан как видеоверсия будущей компьютерной игры. В центре истории три персонажа: воин-искатель Усик, Королева как олицетворение вдохновения и гармонии, и Пивоваров — источник высшей энергии. На своем пути главный герой сталкивается с разрушительными силами, символизируя, что именно сейчас это переживает украинский народ.
«Ни буря, ни враг меня не сломят», — говорит Александр Усик.
Поклонники прокомментировали новую работу звезд.
«Лет тридцать назад все напевали „Ameno“, теперь будут — „Vivere est vincere aut mori“, — написали под видео. — Невероятная коллаборация, вдохновляющая и заставляющая не сдаваться».
«Когда в одном клипе встречаются энергия Пивоварова, электронная магия Korolova и легендарная мощь Усика — сердце бьется в ритме свободы! — выразили чувство. — Этот трек как удар чемпиона: точный, глубокий и незабываемый!»
Ранее певец поразил мощным хитом.
Фото со страницы Александра Усика в соцсетях129
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