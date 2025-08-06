Кому угодить на Великий Спас, тот поможет и тебе: о празднике Преображения Господня, когда даже яблоко становится молитвой

Через несколько дней после Маковея следует Преображение Господне — 6 августа православная церковь отмечает один из крупнейших из двенадцати праздников в христианском календарном цикле. В народе этот день известен как Спас (Великий Спас). Уже второй год его празднуют на 13 дней раньше, чем раньше (было 19 августа). В этот день освящают фрукты и овощи, хлебные колосья, выражая таким образом благодарность Господу за новый урожай.

Преображение Господне — третий большой церковный праздник

- Праздник Преображения Господня велик и считается третьим после Рождества и Пасхи, — рассказывает Нина Главацкая, этнограф, старший научный сотрудник отдела выставочной работы Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово. — Он установлен в память о явлении людям божественной природы Иисуса Христа, когда в Галилее на горе Фавор после молитвы апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели удивительное Преображение Господа. По библейским преданиям, именно там Спаситель узнал о своей смерти на кресте и воскресении, внезапно явился в новом обличье: лицо Его просияло, одежды побелели, заблестели, а голос с неба призвал слушать Сына Божьего. Пророки Моисей и Илия, появившиеся рядом, беседовали с Иисусом о последних Его земных днях. Спустившись с горы, Христос велел народу собирать плоды и освящать их. А в православном календаре 6 августа стало днем Преображения Господня и Спаса Господа нашего Иисуса Христа, а с IV века праздник является одним из 12 крупнейших церковных праздников. На горе Фавор возвели храм в честь Преображения Господня.

Икона Преображения Господнего

Напомню, что в XIX веке названия августовских праздников у украинцев и россиян различались: 1 августа (Первый Спас) у украинцев назывался Маковея, а у россиян — Медовый Спас; 6 августа (Второй Спас) у украинцев — просто Спас, Великий Спас, а у русских — Яблочный Спас. Но не везде в Украине праздник Спаса известен под этим названием. Скажем, в Межигорском районе Закарпатья его называют Преображение. Там не освящают ни блюда, ни овощи, хотя и празднуют достаточно торжественно, проводят мирование.

Освящение яблок, меда и хлеба на обряд благодарности природе

- Вообще в народе Спас отмечался как праздник урожая, когда в церковь несли разнообразные дары природы, которые созревали к тому времени: яблоки, сливы, груши, даже овощи, жнивные венки, хлеб, мед, продукты пчеловодства, — продолжает этнограф. — К Спасу пчеловоды угощали медом соседей, родственников, кумовьев, знакомых, сирот, вдов, немощных — каждому выделяли к празднику понемногу сладкого продукта.

Освящение яблок на Спаса ждали с нетерпением, ведь до этого дня их не ели (особенно это касалось женщин, у которых умерли дети, и девушек, оставшихся без матерей). Обращали внимание на вкус первого вкушенного плода: если он был сладким, то следовало ждать удачного года, а если кислым — неприятностей. Иногда на Спаса освящали лекарственные травы, в частности васильки (из них плели веночки, которые клали в подушку умершей женщине, вешали на гроб) и бархатцы (для купели младенцев).

Свеча-«Троица» — оберег, сделанный с молитвой и любовью

- Обязательно освящали особые свечи — «Троицы» (похожие на трезубец), которые накануне Спаса изготавливали украинские хозяева, — напоминает Нина Главацкая. — Перед обрядом хозяйка вносила в дом зеленосвятское, купальское и маковейское зелье, в которое хозяин затем заворачивал первую изготовленную свечу. Во время работы над свечами нельзя было сплетничать, сосредотачиваться на неурядицах, болезнях, ссориться, даже громко разговаривать. Именно эти свечи должны были быть в каждой семье как обереги от всевозможных бед и напастей. Это произведение, символизировавшее Бога Отца, Сына и Святого Духа, хранили после праздника под образами. С освященной в церкви «Троицей» хозяин сначала обходил пасеку, сад, а затем уже направлялся в дом, приглашал семью к столу.

После церкви хозяйки одаривали стариков, детей пирожками, фруктами, потому что если не угостить, то можно не дождаться процветания в семье. Поэтому не оставляли без внимания нуждающихся людей. Потому что так повелось: кому угодишь на Второй спас, тот поможет в течение года и тебе.

Традиционно за праздничный стол обязательно звали соседей, родственников, близких, кумовьев, чтобы разделить освященную трапезу. Освященный обжинковый венок размещали посередине стола. Спас приходится на период Успенского поста («спасовки»), который длится от Маковия до праздника Успения Богородицы (15 августа). Поэтому хозяйки могли разнообразить праздничное меню. Сначала ставили на стол освященные фрукты (могли запивать их виноградным или яблочным вином, «чтобы садовые плоды родили»), затем постный борщ, вареники с картофелем, грибами, капустой, фасолью, яблоками, пироги с яблочной или сливовой начинкой, галушки, кисели, пироги (завиванцы) с яблоками, лепешки с маком и медом, блины и т. д. Почитая овощи и фрукты, хозяева приказывали: «Дай, Боже, чтобы и в следующем году урожай был».

Существует легенда, согласно которой «спасовка» — продолжение Великого поста, для которого Бог назначил изначально девять недель. А святые отцы просили сократить долгий пост, и Бог разделил его на две части: весной перед Пасхой семь недель и две — перед Успением (15 августа). Поэтому в «спасовку» постятся как в Великий пост. Но строгие правила могли не действовать в отношении стариков, детей, больных.

Братчина — день обещаний помощи и совместной ответственности

- Издавна на Спаса выполнялся обряд «братчина», — продолжает этнограф. — Это совместный обед между семьями, которые хотели улучшить отношения. За столом каждый участник давал обещание приходить на помощь друг другу, помогать в беде, даже брать опеку над детьми-сиротами. С этого момента обращались друг к другу на «Вы» (как и в кумовстве). На «братчину» один хозяин приносил другому пчелиный рой, совместно присматривали за ним и перед Спасом семьи делили мед. Нередко из «братчиного» улья разрасталась целая пасека.

На Спаса поминали и умерших. По народной мифологии, мертвые появляются в Страстной четверг, Зеленые праздники и Спаса. Так, на Полесье и Подолье в ночь перед праздником готовили ритуальный ужин — «деды», во время которого вспоминали умерших, а после ужина зажигали свечу и молились, блюдо с ложками оставляли на краю печи «дедам» — душам умерших родственников. После службы божьей обычно семья шла на могилки — поминать своих. В народе верили, что предки способствуют созреванию плодов, охраняют нивы, сады и огороды.

Обычно со Спасами связан переход к осени, заметные преобразования в природе. Поэтому люди заметили: чтобы сохранить урожай хлебов, нужно собрать зерно до Второго спаса. А во время жатвы на поле оставляли небольшие клочки зерновых — «спасову бороду» (также называли «велесовой» или «дедовской бородой»). Эти нескошенные растения могли скрутить, сплести и украсить лентой — выполнялся обряд, подобный жертвоприношению за полученный урожай. Часто народные мастера из таких остатков изготавливали «бороду» для дома — на достаток и благополучие. На Спаса водилось святой водой окропить землю, вспаханную под озимые.

Народные приметы и что нельзя на Спаса

Погода влияла на благосостояние людей, поэтому внимательно присматривались к приметам:

- какая погода на Спаса, такая и на Покрову (1 октября):

- дождь на праздник — к снежной зиме и к будущему урожаю, как жарко — январь будет морозным:

- какой день Спаса, такой и будет осень: ясно — осень сухая, дождливый — мокрой:

- много скворцов на деревьях — к холодному январю.

- вот Спаса ночи прохладнее, поэтому говорили: Пришел Спас, ушло лето от нас", «Вот и Спас — держи перчатки про запас!»

С годами появились некоторые приметы: «До Спасовки пчела работает на хозяина, а после Спасовки на себя», «Если на Спаса нет дождя, то будет сухая осень», «Много „антоновки“ — хлеб будет в следующем году», «В Спасовку сильные ветры — зима будет с метелями и лютыми морозами», «В Спасовку на деревьях желтеют листья — к ранней осени», «Как придет Спас, то комарам урвется бас, как придет Пречистая, заберет их нечистая».

На Спаса выполнялся древний обряд, как считалось, связанный с общим оздоровлением: рекомендуется баня с веничком, распаренным в яблочном отваре.

Как и на другие праздники, на Спаса также стоит обращать внимание на ограничения: сдерживать негативные эмоции, важно не работать, отложить рукоделие («Кто на Спаса шьет — до конца дней слезы льет»), ремонтно-строительные работы, работу в саду-огороде, не ругаться, гнать плохие мысли, не обижать животных, не желать кому-то зла, не проводить магические ритуалы. В это время уже заканчивалось сезонное купание в водоемах.

