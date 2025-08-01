Празднование Маковея: составление маковейского букета-оберега, освящение мака, трав, воды и колодцев

В новом календаре ПЦУ с 2023 года даты праздников перенесены на 13 дней назад. Теперь Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня в августе приходится на 1 число, Преображение Господне (Второй Спас) — на 6, и уже после Успения Пресвятой Богородицы (15 августа) 16 августа придет Третий Спас. По библейским рассказам, 1 августа также почитают братьев Маккавеев, их мать Соломию, учителя Елеазара, которые отстаивали свою веру ценой жизни. В Украине на праздник освящают воду, цветы и мак, а в народе этот день называют Маковей, Маковея, Макотрус, Спас на воде, или Мокрый Спас. От Маковея начинается двухнедельный Успенский пост.

«Народные названия и традиции трех августовских праздников — Спасов — в XIX веке очень отличались у украинцев и россиян»

- В первый день последнего летнего месяца православная церковь отмечает праздник Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, — рассказывает Нина Главацкая, этнограф, старший научный сотрудник отдела выставочной работы Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово. — А еще почитают Святых Мучеников Маккавеев (братьев Авима, Адима, Антонина, Гурия, Евсенона, Елеазара, Маркелла, которые в 166 г. до н. э. возглавили восстание за веру и отдали за нее жизнь), их матери Соломии и учителя Елеазара. Успенский пост, который начинается с Маковея, завершается 14 августа — накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы. В народе издавна известна поговорка: «В Перший Спас на воді стоять, на Другий — яблука їдять, в Третій — на горі полотна продають». В этом году Второй Спас придет 6-го, а Третий — 16 августа. Слово «Спас» является сокращением от слова «Спаситель» — Иисус, Бог, Сын (именно так именовали лик, изображенный на иконе «Спас Нерукотворный»). Поэтому с именем Христа связаны как праздник 1 августа, так и 6 августа — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; 16 августа — Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа на полотне.

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Семь Святых Мучеников Маккавеев: братья Авим, Адим, Антонин, Гурий, Евсенон, Елеазар, Маркелл, которые в 166 г. до н. э. возглавили восстание за веру и отдали за нее жизнь

Народные названия и традиции трех августовских праздников — Спасов — в XIX веке очень отличались у украинцев и россиян:

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1 августа (Первый Спас) у украинцев — Маковей, а у россиян — Медовый Спас;

6 августа (Второй Спас) у украинцев — просто Спас, Великий Спас, а у россиян — Яблочный Спас;

16 августа (Третий Спас) у украинцев — Третий Спас, послепразднество Успения, а у россиян — Хлебный Спас (потому что россияне заканчивали жатву и выпекали к празднику хлеб из нового урожая), Ореховый Спас (собирали в лесу орехи лещины), Спас на полотне (торговали полотном «на зеленых горах»).

Не везде в Украине праздник известен под названием Спас. Скажем, в Межигорском районе Закарпатья его именуют как Преображение. Не святят ни блюд, ни овощей, хотя и празднуют довольно торжественно, проводят миропомазание.

- Праздник Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня был введен в Византии в IX в., а на Руси известен с 988 года ( с XII—XIII вв. уже присутствует в обрядах всех православных церквей мира), — продолжает Нина Главацкая. — Праздник заключался в перенесении святыни — сохранившейся части креста Господня, на котором распяли Иисуса. 1 августа, по юлианскому календарю, в Константинополе совершался торжественный крестный ход по городу, во время которого из царской казны выносили честное древо Креста Господня на улицы для «освячення місць і відвертання хвороб». В конце церемонии честное древо возлагали на престол в храме Святой Софии и до Успения Пресвятой Богородицы совершали молебны об отвращении эпидемий.

Наши предки считали Маковей девичьим и детским праздником

В украинской традиции день памяти братьев-мучеников Маккавеев перерос в праздник освящения воды, зелья и мака. В народе сохранились названия: Маковей (Маковея), Макотрус, Спас на воде, Малый Спас, Мокрый Спас, реже — Медовый. Исследователи народных традиций по-разному трактуют названия спасских праздников. Одни этнографы утверждают, что есть один Спас — 6 августа, а Маковей (1 августа) лишь локально называли Малым Спасом. И этнограф Алексей Доля настаивает: за Маковеем следует Спас (6 августа) — без дополнительных прилагательных. На Маковея святят мак (издавна его почитали как символ плодородия и использовали в честь сбора урожая), всякие семена, а также цветы, целебные травы и воду. А на Спас в храмы несут корзины с фруктами и овощами, мед, воск, продукты пчеловодства, колосья и обязательно хлеб. Что касается меда, то ни один из известных этнографов не упоминал о традиции освящения украинцами меда на Маковея (вероятно, русское название Медовый Спас и обычаи перенесли в украинское медиапространство). Обычно украинцы освящали мед на Спас (6 августа), о чем говорится в трудах многих ученых-этнографов.

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В украинской традиции день памяти братьев-мучеников Маккавеев перерос в праздник освящения воды, трав и мака

Наши предки считали Маковей девичьим и детским праздником. Накануне девушки собирали разные цветы и травы, чтобы сплести венки и изготовить букеты-обереги — «маковейские цветки». В эти «маковейчики» обязательно вставляли целые маковки, которые придавали силы этим оберегам — тогда «в господі все процвітало і плодилось» и «нехай буде стiльки тварин, як у макiвцi зернин». Мака могло быть по три головки, а там, где придерживались древних обычаев, — и семь (по количеству павших за веру мучеников). Могли мак вязать в отдельный букет. К оберегам кое-кто добавлял несколько стеблей конопли или льна, преимущественно включали огородные растения, лекарственные лесные и полевые: чабрец, бархатцы, васильки, кудрявцы, ласкавцы, настурции, календулы, полевые сокирки, астры, барвинок, полынь, руту-мяту, любисток, луговую душицу, душистое роман-зелье, а еще букеты дополняли колосьями пшеницы, небольшими подсолнухами, и все это обвязывалось красной лентой. Могли завернуть оберег в праздничное полотенце и так посвятить.

Когда-то в древности букет могли украшать горохом, фасолью, укропом, небольшими кочанами кукурузы. В некоторых регионах Украины «маковейчики» еще называли «маковейкой». Она собиралась по вкусу владельца как личный оберег, а хранили его под образами. Освященную «маковейку» родители могли вручать молодой девушке с пожеланиями быть красивой и пригожей, богатой, «чтобы парни любили, как любят люди цветы». Букеты подвешивали в доме, лекарственные растения использовали по мере надобности, клали в купель ребенку, для пожилых людей делали маковое варево от бессонницы, а для детей — полотняную маковую соску-пустышку. Из освященных васильков делали кропильце (брызгали молодых на свадьбе или так провожали в дорогу). На Благовещение девушки вынимали сухие цветы из букета и вплетали в косы, «щоб не випадало волосся». Также освященным зельем набивали подушки.

Каждое растение из букета имело определенное значение: ласкавцы — на согласие и искренность в семье, рута-мята — на здоровье, от напасти, кудрявцы — чтобы парни любили девушек, душица — для плодовитости животных, пчел, а подсолнух олицетворял небесное светило и приносил милосердие всему живому. С растениями даже разговаривали, обращаясь с колоритными приговорками, например, к льну: «Рости вище по коліна, щоб нікого з нас голова не боліла», или к конопле говорили: «Щоб рушники весільні, скатерки настільні, сорочки святочні натільні та штани-холоші чоловічі пригожі, полотна білі-гожі…»

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Каких только растений не вплетали в «Маковейский цветок»! Составляли его по своему вкусу из огородных, лесных или полевых трав, которые окружали маковые головки и колоски в центре букета-оберега

На Винничине в некоторых селах маковейские букеты называли «трійцями» (их хранили в течение года возле икон). Туда вязали чертополох колючий, синеголовник полевой, цикорий дикий, полынь горькую, тысячелистник, мелиссу. В состав «трійці» также входило как несколько больших головок мака обыкновенного, так и дикого (мак-видюк), колосья ржи и пшеницы, а также садовые цветы, небольшие цветы подсолнечника. В середину вставляли большую восковую свечу. На Черкасчине когда-то считали, что если на Маковея освятить цветы, то «від цього квітне господарство». Святить несли также венок из цветов и колосьев, посреди которого ставили свечечку. В некоторых селах южной Киевщины и Житомирщины в ночь на Маковея во дворах, или на выгоне за селом устанавливали высокие мачты, украшенные цветками и головками мака. Их тоже называли Маковеем. Сверху на них иногда цепляли тыквенную маску с зажженной свечой. В течение ночи молодежь пела и танцевала вокруг Маковея своего «угла», оберегая его от соседей-сверстников.

Дети тоже собирали себе небольшие пучки цветов и трав, чтобы утром посвятить в церкви. Там происходила едва ли не единственная служба, участие в которой преимущественно принимали дети и подростки, которые несли крест и хоругви при обходе храма. Священник произносил проповедь для детей, чтобы были вежливыми, уважали старших, не сквернословили, хорошо учились, помогали родителям. После того все становились в круг для освящения «маковейчиков».

Каждое растение в букете имело определенное значение

Освящение мака и воды

С 1 по 14 августа проходит Успенский пост (его даже сравнивают с Великим, строгим), который посвящен Пресвятой Богородице и ее Успению (15 августа). Две недели не употребляют мясные, молочные продукты, яйца и алкоголь, можно есть преимущественно фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, а также хлеб. Традиционно на Маковея готовили пироги с маком и «шулики» — лепешки из постного теста (на соде), которые мелко ломались и заливались медовой сытою (мед с водой и маковой затиркой). Мак терли до «белого молочка». К столу готовили постный борщ с грибами, пекли паляницы. В Центральной Украине хозяйки добавляли мак в разные изделия: в маковники, рулеты, штрудели, галушки с медом, книши, вареники, пироги, коржи, бублики, калачи — каких только блюд из постного теста не готовили…

На Маковея без освящения мака не обходилось. С огородным святили и мак-«видюк», который в народном знахарстве употребляется как средство против колдовства: когда освятят дикий мак несколько раз (на Маковея и на Пасху), то сила его только возрастала.

Одним из ритуалов на Маковея является освящение воды. В западных регионах ее несли в храм в украшенных емкостях. Такая вода ценилась не меньше сретенской и считалась чрезвычайно полезной от болезней. В разных регионах устраивали шествие к рекам, освящали источники и колодцы.

Освящение колодцев — старинный обряд. В выбранном месте копали сообща колодец, освящали и обсаживали вербами (именно это дерево оберегает в жару воду и на нем селятся добрые духи). Селяне четыре раза в год освящали все колодцы, а самое торжественное посвящение проводили именно на Маковея (перед этим вычищали источник, приводили в порядок ограждение, украшали зельем). На освящение колодцев собиралась вся община, и церемонию проводили под сопровождение церковных колоколов, возле колодца устанавливали обрядовое блюдо — коливо (для духов), ставили свечу и святую воду. После посвящения обсаживали колодец деревьями (втыкали ветки).

В устье реки Почайны, которая впадала в Днепр, крестились двенадцать сыновей князя Владимира. А источник назвали Крещатицким. На Маковея в XIX в. киевляне сходились к Днепру святить воду. Больные входили в реку, потому что вода в этот день считалась целебной.

На Маковей молодежь не работала, а развлекалась за селом: собирались попеть и потанцевать, подростки играли в разные игры. Парни в этот день называли девушек в шутку «макодзюбками» или «маковейками».

Приметы и запреты на Маковея

Лето быстро проходит, а впереди долгие месяцы ожидания весны. Люди издавна присматривались к приметам, которые влияли на благополучие каждого. Поэтому наблюдали на Маковея:

если озимые созреют к празднику, то можно ожидать хорошего урожая;

умываясь холодной водой в этот день, можно защититься от болезней;

даже необильные дожди означали, что в будущем году удастся избежать лесных пожаров;

сновидения в ночь на 1 августа считаются вещими;

если отлетают ласточки и стрижи, то ночи уже будут более прохладными;

если в этот день ливень, то следует ожидать засушливых последующих весны и осени.

На праздник нужно было помнить о некоторых запретах: не стоит работать в огороде и саду, строить, убирать, шить, стирать, вязать, а также шуметь, ругаться, желать кому-то зла, нести негатив. Поскольку действует пост, то следует соблюдать соответствующие ограничения в еде.

Напомним о традициях празднования Преображения Господня (Второго Спаса).

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