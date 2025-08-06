Несмотря на продолжающуюся войну и санкции, многие путинские чиновники и их семьи припеваючи живут в Европе. Однако по решению суда более 20 российских объектов недвижимости могут быть выставлены на принудительный аукцион в Вене в пользу государственной украинской газовой компании «Нафтогаз». Причина — незаконная аннексия Крыма россиянами в 2014 году. Украинцы требовали компенсации от россии после аннексии.

Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла решение в их пользу еще в 2023 году, пишет Der Standard.

«Согласно пресс-релизу „Нафтогаза“, компании была присуждена компенсация ущерба на общую сумму пять миллиардов долларов США в арбитражном суде. Недвижимость в Вене покроет лишь небольшую часть этой суммы. Компания оценивает ее стоимость в 120 миллионов евро. Аналогичные производства продолжаются в других странах, — говорится в статье. — Компания была ведущим игроком в газовой отрасли Крыма. В результате аннексии россияне незаконно конфисковали активы „Нафтогаза“, такие как разрешения на добычу газа, инфраструктуру, права на эксплуатацию трубопроводов и 675 миллионов кубических метров газа, хранящегося там. „Нафтогаз“ инициировал арбитражное производство в Гааге в октябре 2016 года. После решения 2023 года россия отказалась выплачивать сумму. Затем „Нафтогаз“ инициировал международное исполнительное производство для исполнения арбитражного решения в странах, где россия владеет активами, включая Австрию».

Суд центрального района Вены выдал так называемую декларацию об исполнении и исполнительный ордер. Однако, прежде чем недвижимость будет выставлена на аукцион, рф все еще имеет возможность выдвинуть возражения. Например, москва может ссылаться на тот факт, что государственные активы пользуются дипломатическим иммунитетом и поэтому не могут быть проданы.

После полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, дебаты о том, что делать с российскими активами в западных странах, набрали обороты в Европейском Союзе и других странах G7. В результате яхты, виллы и компании россиян, на которых распространяются санкции, были относительно быстро заморожены во многих местах. Многие виллы с тех пор пришли в упадок. Также быстро разгорелись горячие дебаты относительно активов Центрального банка россии. Ведь 183 из примерно 260 миллиардов евро Центрального банка россии, замороженных по всему миру, хранятся в ЕС — финансовый хранитель Euroclear несет основную ответственность за их хранение.

ЕС использует доходы от процентов по замороженным вкладам для самозащиты в оборонной борьбе, а также для закупки оружия. В 2024 году это составило 1,55 миллиарда евро, а в марте 2025 года — еще 2 миллиарда евро. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в 2024 году: «Нет лучшего символа и лучшего использования для денег кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».

Однако, как сообщали «ФАКТЫ», европейцам не хватило решимости, и ЕС отказался от идеи конфискации замороженных российских активов.

