- 01:40 Очень продуктивны: что сказал Трамп о встрече путина и Виткоффа в москве
- 06.08 22:02 Очень сочный мясной рулет: готовится так просто и быстро, что не успеете оглянуться
- 06.08 21:32 Не ешьте горькие кабачки: это может быть опасно
- 06.08 21:02 Это было действительно страшно: Линдси Лохан поделилась печальным опытом общения с папарацци
- 06.08 20:45 «Изображение павлина считается оберегом, который приносит благополучие и счастливую судьбу», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 06.08 20:33 Хоронили под звуки трембиты: в бою за Покровск погибла 20-летняя защитница с Закарпатья
- 06.08 20:17 Они повсюду: дизайнер назвал главные тренды летних аксессуаров
- 06.08 20:01 Думал — это ужас: известный шеф-повар заинтриговал новым статусом
- 06.08 19:39 Дроновых атак будет меньше? ВСУ нашли способ снизить опасность
- 06.08 19:23 россия хочет превратить Украину во вторую беларусь, — военный эксперт
- 06.08 19:12 В САП, как и НАБУ, массово «сливают» материалы дел подозреваемым, а конкурсы проводят в ручном режиме, — экс-прокурор
- 06.08 18:59 Овнам — «Туз Жезлов» и яркие идеи, Львам — «Тройка Мечей» и буря эмоций: Таро-прогноз на 7 августа
Суд в Австрии разрешил «Нафтогазу» взыскать с россии активы на 120 миллионов евро
Несмотря на продолжающуюся войну и санкции, многие путинские чиновники и их семьи припеваючи живут в Европе. Однако по решению суда более 20 российских объектов недвижимости могут быть выставлены на принудительный аукцион в Вене в пользу государственной украинской газовой компании «Нафтогаз». Причина — незаконная аннексия Крыма россиянами в 2014 году. Украинцы требовали компенсации от россии после аннексии.
Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла решение в их пользу еще в 2023 году, пишет Der Standard.
«Согласно пресс-релизу „Нафтогаза“, компании была присуждена компенсация ущерба на общую сумму пять миллиардов долларов США в арбитражном суде. Недвижимость в Вене покроет лишь небольшую часть этой суммы. Компания оценивает ее стоимость в 120 миллионов евро. Аналогичные производства продолжаются в других странах, — говорится в статье. — Компания была ведущим игроком в газовой отрасли Крыма. В результате аннексии россияне незаконно конфисковали активы „Нафтогаза“, такие как разрешения на добычу газа, инфраструктуру, права на эксплуатацию трубопроводов и 675 миллионов кубических метров газа, хранящегося там. „Нафтогаз“ инициировал арбитражное производство в Гааге в октябре 2016 года. После решения 2023 года россия отказалась выплачивать сумму. Затем „Нафтогаз“ инициировал международное исполнительное производство для исполнения арбитражного решения в странах, где россия владеет активами, включая Австрию».
Суд центрального района Вены выдал так называемую декларацию об исполнении и исполнительный ордер. Однако, прежде чем недвижимость будет выставлена на аукцион, рф все еще имеет возможность выдвинуть возражения. Например, москва может ссылаться на тот факт, что государственные активы пользуются дипломатическим иммунитетом и поэтому не могут быть проданы.
После полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, дебаты о том, что делать с российскими активами в западных странах, набрали обороты в Европейском Союзе и других странах G7. В результате яхты, виллы и компании россиян, на которых распространяются санкции, были относительно быстро заморожены во многих местах. Многие виллы с тех пор пришли в упадок. Также быстро разгорелись горячие дебаты относительно активов Центрального банка россии. Ведь 183 из примерно 260 миллиардов евро Центрального банка россии, замороженных по всему миру, хранятся в ЕС — финансовый хранитель Euroclear несет основную ответственность за их хранение.
ЕС использует доходы от процентов по замороженным вкладам для самозащиты в оборонной борьбе, а также для закупки оружия. В 2024 году это составило 1,55 миллиарда евро, а в марте 2025 года — еще 2 миллиарда евро. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в 2024 году: «Нет лучшего символа и лучшего использования для денег кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».
Однако, как сообщали «ФАКТЫ», европейцам не хватило решимости, и ЕС отказался от идеи конфискации замороженных российских активов.104
Читайте нас в Facebook
Водолеям — нестандартные решения, Весам — компромиссы, а Львам — карьера: гороскоп на 6 августа 2025 года