Ночью враг ударил по Днепропетровской и Запорожской областям и по газовой инфраструктуре Одесчины (фото, видео)

В ночь на 6 августа россияне атаковали Украину с воздуха. Утром в среду в нескольких областях сообщили о последствиях вражеских атак, в том числе под ударом вновь находилась и Одесщина.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер на своем тг-канале сообщал об атаке «Шахедов» в полночь. Быть особенно осторожными призывали жителей Измаильского района. В течение ночи воздушную тревогу в области то объявляли, то давали отбой — так продолжалось до 04:30.

А тг-канал Одесса INFO предупреждал, что ударные дроны летят в район Новосельского, Орловки и Рени. Впоследствии в сеть выложили видео с мощным пожаром, бушующим в районе Орловки.

По всей видимости, под ударом находилась газокомпрессорная станция «Орловка», которая обеспечивает реверс газа из Румынии, Греции и Турции в Украину. Российские ресурсы пишут об ударах «Шахедами» по объектам энергетики и «военной инфраструктуре».

Уже утром информацию о повреждении газовой инфраструктуры подтвердил глава ОВА Олег Кипер: "Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждение газовой инфраструктуры. На месте начался пожар, который к 07:25 ликвидировали наши пожарные. Сейчас проводятся работы по выпуску газа из системы. Огнем уничтожено производственное оборудование. Из-за повреждения магистрального газопровода временно отключены 2,5 тысячи абонентов. Работы по ликвидации последствий продолжаются. На месте работают все уполномоченные службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против мирного населения".

Ударные БпЛА и артиллерию враг применял для атаки на Днепропетровщину. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил об ударах по Никополю, Покровской и Марганецкой громадам.

В Никопольщине горел частный дом, повреждены предприятие и инфраструктура.

В Днепропетровской области повреждена жилая застройка и инфраструктура. Фото ОВА

Также повреждена инфраструктура в Межевской громаде Синельниковского района — после удара дроном-камикадза возник пожар, который к этому времени уже потушили. К счастью, на этот раз в области обошлось без погибших и пострадавших.

Россияне атаковали Днепропетровщину "Шахедами" и артиллерией. Фото ОВА

По данным ВС ВСУ, противник применил 45 ударных БпЛА, из которых ПВО сбила или подавила 36 единиц. Зафиксировали попадания 9 дронов-камикадзе на трех локациях и падения сбитых (обломков) на одной локации.

А по Запорожской области противник бил КАБами. Руководитель областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что сегодня ближе к утру в Запорожском районе в результате атаки с воздуха погибли два человека. Двенадцать, в том числе и четверо детей, получили ранения.

По состоянию на это время известно, что пятерых раненых госпитализировали в тяжелом и среднем состоянии. В районе повреждения получили по меньшей мере девять зданий.

Как минимум четыре удара вран нанес по базе отдыха…

Напомним, что минувшей ночью самую массированную атаку с начала широкомасштабного российского вторжения испытала Лозовая на Харьковщине. В городе была повреждена критическая инфраструктура, железная дорога. Погиб мужчина, по меньшей мере 10 человек, среди которых двое детей, пострадали.

Фото Днепропетровской ОВА

