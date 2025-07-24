Оккупанты устроили «адскую ночь» жителям Одессы и других городов: пострадали мирные жители, в том числе, дети

Ночью 24 июля россия массированно атаковала Одессу беспилотниками. В городе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер. Информация о пострадавших уточняется.

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«Произошло возгорание двух этажей в жилой многоэтажке, кровле двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС. Также известно о повреждении памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО» , — отметил он.

Так выглядит после российской атаки Приморский бульвар

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В результате удара БпЛА по Одессе серьезно пострадал рынок «Привоз», уточнили в ГСЧС.

«Одесский Привоз — это не просто рынок, это настоящее сердце Одесщины, где бурлит жизнь, чувствуется пульс города. Именно там можно по-настоящему узнать Одессу!» — пишут спасатели.

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В одесских пабликах пишут, что на Молдаванке было попадание в девятиэтажное здание. Полностью разрушены квартиры с пятого по восьмой этаж. В нескольких квартирах вспыхнули пожары, есть угроза обрушения конструкций.

«Разрушена жилая 9-этажка — без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи, горели квартиры на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Есть угроза обрушения конструкций!» — говорится в сообщении спасателей.

Из многоэтажки эвакуировали 33 жителей и спасли 5 — их заблокировало в квартирах. Предварительно пострадали 3 человека.

Около трех часов ночи взрывы прогремели в Николаеве. В результате атаки рф возник пожар, на месте работают соответствующие службы, сообщил глава ОВА Виталий Ким. По состоянию на данный момент информации о травмированных нет.

В результате ракетной атаки врага на Черкассы есть 7 травмированных, сообщил руководитель ОВА Игорь Табурец.

«К сожалению, есть семь пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них — один ребенок» , — уточнил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Ночью враг атаковал Запорожье и Запорожский район 9 «шахедами». В Запорожье повреждены хозяйственные постройки в дачных кооперативах. Еще один удар пришелся по корпусу учебного заведения. Предварительно, без пострадавших сообщил руководитель области Иван Федоров.

Около шести утра враг из дрона атаковал Днепровский район Херсона. Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их госпитализировали, сообщили в городской военной администрации.

Как сообщали «ФАКТЫ», минувшей ночью российские дроны атаковали Днепропетровщину, Сумщину и Харьковщину.

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