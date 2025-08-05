Оккупанты нанесли самый массированный с начала войны удар по Лозовой на Харьковщине: есть погибший и пострадавшие

В ночь на 5 августа российская армия традиционно атаковала территорию Украины ударными дронами. Вражеские беспилотники зафиксировали по нескольким направлениям.

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По информации командования Воздушных сил, противник запустил 46 ударных БПЛА и беспилотники-имитаторы разных типов.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 29 вражеских дронов.

Зафиксировано попадание 17 БпЛА на восточном направлении, 1 баллистической ракеты, а также падение обломков в 3 локациях на южном и северо-восточном направлениях.

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Ночью российская армия нанесла массированный удар по городу Лозовая в Харьковской области. Есть жертва и 10 раненых, сообщил мэр города Сергей Зеленский.

«Этой ночью россияне совершили настоящий террор тихо спавших мирных людей. Рано или поздно они будут отвечать за все», — написал Зеленский.



По его данным, в городе повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор.

В настоящее время в городе работают спасатели, медики и экстренная помощь.

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«Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города, в том числе Авиловка, а также Екатериновский старостинский округ» , — сообщил Зеленский.

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Кроме этого, в городе есть изменения в транспортном сообщении.

В результате массированных ударов российских дронов по Лозовой погиб мужчина, по меньшей мере 10 человек, среди которых двое детей, пострадали, уточнили в ГСЧС Харьковщины.

Поврежден вокзал и другие объекты. Погиб дежурный механик, еще четверо работников ранены, сообщили в «Укрзалізниці».

По информации компании, поезд «Умань — Черкассы — Харьков» и поезда краматорского направления едут в объезд с задержками до часа. Пассажиров с/до Лозовой будут подвозить автобусами в Панютин.

Беспокойно было и в других прифронтовых областях. Поздно вечером 4 июля был атакован с воздуха Николаев.

В городе возник пожар. Все службы работают, сообщил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.

По информации руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, четыре человека погибли и трое ранены.

В Херсонской области из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 — получили ранения, из них — 1 ребенок, сообщили в областной военной администрации.

Вечером и утром россияне несколько раз атаковали Днепропетровскую область. Под ударом были Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Враг применял беспилотники и РСЗО «Град», отметил руководитель области Сергей Лысак.

В результате атаки по Маломихайловской общине Синельниковского района возник пожар. Повреждены автомобили.

Накануне атаки российских дронов были направлены на населенные пункты Днепропетровщины и Одессу.

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