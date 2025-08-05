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Оккупанты нанесли самый массированный с начала войны удар по Лозовой на Харьковщине: есть погибший и пострадавшие
В ночь на 5 августа российская армия традиционно атаковала территорию Украины ударными дронами. Вражеские беспилотники зафиксировали по нескольким направлениям.
По информации командования Воздушных сил, противник запустил 46 ударных БПЛА и беспилотники-имитаторы разных типов.
Противовоздушной обороной сбито/подавлено 29 вражеских дронов.
Зафиксировано попадание 17 БпЛА на восточном направлении, 1 баллистической ракеты, а также падение обломков в 3 локациях на южном и северо-восточном направлениях.
Ночью российская армия нанесла массированный удар по городу Лозовая в Харьковской области. Есть жертва и 10 раненых, сообщил мэр города Сергей Зеленский.
«Этой ночью россияне совершили настоящий террор тихо спавших мирных людей. Рано или поздно они будут отвечать за все», — написал Зеленский.
По его данным, в городе повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор.
В настоящее время в городе работают спасатели, медики и экстренная помощь.
«Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города, в том числе Авиловка, а также Екатериновский старостинский округ» , — сообщил Зеленский.
Кроме этого, в городе есть изменения в транспортном сообщении.
В результате массированных ударов российских дронов по Лозовой погиб мужчина, по меньшей мере 10 человек, среди которых двое детей, пострадали, уточнили в ГСЧС Харьковщины.
Поврежден вокзал и другие объекты. Погиб дежурный механик, еще четверо работников ранены, сообщили в «Укрзалізниці».
По информации компании, поезд «Умань — Черкассы — Харьков» и поезда краматорского направления едут в объезд с задержками до часа. Пассажиров с/до Лозовой будут подвозить автобусами в Панютин.
Беспокойно было и в других прифронтовых областях. Поздно вечером 4 июля был атакован с воздуха Николаев.
В городе возник пожар. Все службы работают, сообщил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким.
По информации руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, четыре человека погибли и трое ранены.
В Херсонской области из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 — получили ранения, из них — 1 ребенок, сообщили в областной военной администрации.
Вечером и утром россияне несколько раз атаковали Днепропетровскую область. Под ударом были Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Враг применял беспилотники и РСЗО «Град», отметил руководитель области Сергей Лысак.
В результате атаки по Маломихайловской общине Синельниковского района возник пожар. Повреждены автомобили.
Накануне атаки российских дронов были направлены на населенные пункты Днепропетровщины и Одессу.148
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