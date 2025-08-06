41.24 / 41.80 47.87 / 48.53
Восстановят бесплатно: Кабмин принял важное для водителей решение

17:46 6 августа 2025
Кабмин одобрил бесплатное восстановление водительских прав гражданам, пострадавшим от агрессии рф. Фото со страницы Игоря Клименко

Правительство, которое 6 августа назначило руководителем БЭБ Александра Цивинского, поддержало и инициативу МВД о бесплатном восстановлении гражданам, пострадавшим от вооруженной агрессии россии, водительского удостоверения и регистрационного документа на транспорт.

Как подчеркнул министр Игорь Клименко, не нужно также платить и за пластиковые бланки документов.

Для того, чтобы восстановить документы, гражданин должен получить от следователя документ о том, что он имеет статус потерпевшего, с которым нужно обратиться в любой сервисный центр МВД: как стационарный, так и мобильный, работающий на месте ликвидации последствий вражеских ударов.

Администратор должен быстро обработать обращение и выдать новые документы.

«Следующий шаг — безотлагательное бесплатное восстановление ID-документов. Работаем над решением этой задачи», — добавил Игорь Клименко.

Ранее в МВД рассказывали, как находящиеся за рубежом украинцы могут восстановить водительское удостоверение онлайн.

Фото со страницы Игоря Клименко в соцсетях

