- 01:40 Очень продуктивны: что сказал Трамп о встрече путина и Виткоффа в москве
- 06.08 22:02 Очень сочный мясной рулет: готовится так просто и быстро, что не успеете оглянуться
- 06.08 21:32 Не ешьте горькие кабачки: это может быть опасно
- 06.08 21:02 Это было действительно страшно: Линдси Лохан поделилась печальным опытом общения с папарацци
- 06.08 20:45 «Изображение павлина считается оберегом, который приносит благополучие и счастливую судьбу», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 06.08 20:33 Хоронили под звуки трембиты: в бою за Покровск погибла 20-летняя защитница с Закарпатья
- 06.08 20:17 Они повсюду: дизайнер назвал главные тренды летних аксессуаров
- 06.08 20:01 Думал — это ужас: известный шеф-повар заинтриговал новым статусом
- 06.08 19:39 Дроновых атак будет меньше? ВСУ нашли способ снизить опасность
- 06.08 19:23 россия хочет превратить Украину во вторую беларусь, — военный эксперт
- 06.08 19:12 В САП, как и НАБУ, массово «сливают» материалы дел подозреваемым, а конкурсы проводят в ручном режиме, — экс-прокурор
- 06.08 18:59 Овнам — «Туз Жезлов» и яркие идеи, Львам — «Тройка Мечей» и буря эмоций: Таро-прогноз на 7 августа
Восстановят бесплатно: Кабмин принял важное для водителей решение
Правительство, которое 6 августа назначило руководителем БЭБ Александра Цивинского, поддержало и инициативу МВД о бесплатном восстановлении гражданам, пострадавшим от вооруженной агрессии россии, водительского удостоверения и регистрационного документа на транспорт.
Как подчеркнул министр Игорь Клименко, не нужно также платить и за пластиковые бланки документов.
Для того, чтобы восстановить документы, гражданин должен получить от следователя документ о том, что он имеет статус потерпевшего, с которым нужно обратиться в любой сервисный центр МВД: как стационарный, так и мобильный, работающий на месте ликвидации последствий вражеских ударов.
Администратор должен быстро обработать обращение и выдать новые документы.
«Следующий шаг — безотлагательное бесплатное восстановление ID-документов. Работаем над решением этой задачи», — добавил Игорь Клименко.
Ранее в МВД рассказывали, как находящиеся за рубежом украинцы могут восстановить водительское удостоверение онлайн.
Фото со страницы Игоря Клименко в соцсетях115
Читайте нас в Facebook
Водолеям — нестандартные решения, Весам — компромиссы, а Львам — карьера: гороскоп на 6 августа 2025 года