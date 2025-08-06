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Правительство назначило Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности Украины
По итогам конкурса, состоявшегося 24 июня этого года, и работы комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины, на эту должность рекомендовали Александра Цивинского. Впрочем, длительное время его назначения Кабмином не происходило — правительство не согласовывало его кандидатуру из-за проживающего в россии отца.
В конце концов, в среду, 6 августа, кандидатута Цивинского таки была утверждена. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Сегодня Правительство приняло решение назначить Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности Украины. После решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа — нет оговорок относительно его кандидатуры. Ожидаем обновления работы Бюро, укрепления институции и достижения весомого уровня доверия между Бюро и украинскими предпринимателями. Важно, чтобы экономические отношения в Украине не извращались теневыми схемами и чтобы бизнес мог рассчитывать на уважение со стороны государства», — написала она на своей странице в соцсети.
Напомним, ранее комиссия по отбору директора БЭБ заявляла, что будет продолжать конкурс и собеседования, несмотря на просьбу СБУ предоставить время для проверки трех кандидатов, которые могут иметь связи с рф.
Фото из открытых источников53
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