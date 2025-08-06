- 01:40 Очень продуктивны: что сказал Трамп о встрече путина и Виткоффа в москве
- 06.08 22:02 Очень сочный мясной рулет: готовится так просто и быстро, что не успеете оглянуться
- 06.08 21:32 Не ешьте горькие кабачки: это может быть опасно
- 06.08 21:02 Это было действительно страшно: Линдси Лохан поделилась печальным опытом общения с папарацци
- 06.08 20:45 «Изображение павлина считается оберегом, который приносит благополучие и счастливую судьбу», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 06.08 20:33 Хоронили под звуки трембиты: в бою за Покровск погибла 20-летняя защитница с Закарпатья
- 06.08 20:17 Они повсюду: дизайнер назвал главные тренды летних аксессуаров
- 06.08 20:01 Думал — это ужас: известный шеф-повар заинтриговал новым статусом
- 06.08 19:39 Дроновых атак будет меньше? ВСУ нашли способ снизить опасность
- 06.08 19:23 россия хочет превратить Украину во вторую беларусь, — военный эксперт
- 06.08 19:12 В САП, как и НАБУ, массово «сливают» материалы дел подозреваемым, а конкурсы проводят в ручном режиме, — экс-прокурор
- 06.08 18:59 Овнам — «Туз Жезлов» и яркие идеи, Львам — «Тройка Мечей» и буря эмоций: Таро-прогноз на 7 августа
Хоронили под звуки трембиты: в бою за Покровск погибла 20-летняя защитница с Закарпатья
В боях за независимость и свободу Украины гибнут не только защитники, но и защитницы нашего государства. Так, Раховская территориальная община на Закарпатье сообщила о смерти на войне 20-летней военнослужащей Ангелины Мартынюк. Молодая, нежная, сильная. Она могла любить, мечтать, жить, но избрала путь служения. И пошла на войну с верой, что защитит, сообщает городской совет.
«Ангелина родилась в Рахове, свое детство провела между Украиной и Европой — училась в Чехии, в Ужгороде, жила с мамой в Швейцарии. Когда девушке исполнилось 18 лет, сердце позвало домой. Ангелина вернулась в Украину, избрала путь военнослужащей и вступила в ряды Вооруженных Сил — добровольно, сознательно, с верой…» — говорится в сообщении.
Ангелина Петровна Мартынюк была главным сержантом-командиром разведывательного отделения механизированного батальона. Погибла 26 июля 2025 года во время выполнения боевого задания на позиции вблизи Покровска Донецкой области.
«Там, где свистят пули, она держалась. Там, где боль, она не сломалась. Там, где была смерть, она осталась светом… Под звуки трембита и духового оркестра «с военными почестями, среди тишины и слез похоронили героиню в городе Рахове», — сообщают земляки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Донецкой области погиб воин из Сумщины Александра Сивак, отец и брат которого продолжают защищать Украину.393
Читайте нас в Facebook
Водолеям — нестандартные решения, Весам — компромиссы, а Львам — карьера: гороскоп на 6 августа 2025 года