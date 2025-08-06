Хоронили под звуки трембиты: в бою за Покровск погибла 20-летняя защитница с Закарпатья

В боях за независимость и свободу Украины гибнут не только защитники, но и защитницы нашего государства. Так, Раховская территориальная община на Закарпатье сообщила о смерти на войне 20-летней военнослужащей Ангелины Мартынюк. Молодая, нежная, сильная. Она могла любить, мечтать, жить, но избрала путь служения. И пошла на войну с верой, что защитит, сообщает городской совет.

«Ангелина родилась в Рахове, свое детство провела между Украиной и Европой — училась в Чехии, в Ужгороде, жила с мамой в Швейцарии. Когда девушке исполнилось 18 лет, сердце позвало домой. Ангелина вернулась в Украину, избрала путь военнослужащей и вступила в ряды Вооруженных Сил — добровольно, сознательно, с верой…» — говорится в сообщении.

Ангелина Петровна Мартынюк была главным сержантом-командиром разведывательного отделения механизированного батальона. Погибла 26 июля 2025 года во время выполнения боевого задания на позиции вблизи Покровска Донецкой области.

«Там, где свистят пули, она держалась. Там, где боль, она не сломалась. Там, где была смерть, она осталась светом… Под звуки трембита и духового оркестра «с военными почестями, среди тишины и слез похоронили героиню в городе Рахове», — сообщают земляки.

Ангелину Мартынюк похоронили с воинскими почестями

