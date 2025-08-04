Его брат и отец — тоже защитники Украины: в Донецкой области погиб воин с Сумщины

Жестокая война ведет свой кровавый счет, забирая на тот свет лучших — смелых, мужественных, настоящих сыновей своей страны. Роменская громада провела в последний путь отважного бойца Александра Сивака, который до последнего вздоха оставался верным военной присяге, сообщает городской совет. Ему навеки 41 год.

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«Александр в 2001 году пошел на срочную военную службу в 101-ю отдельную бригаду охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины в городе Киеве, которая осуществляет охрану объектов Генштаба и сопровождение высших должностных лиц. После прохождения срочной службы работал два года в компании в должности помощника бурильщика эксплуатационного и разведывательного бурения скважин для добычи нефти и газа, — пишут в горсовете. — Позже начал трудовую деятельность в строительной сфере в Киеве. Именно в столице открыл новый этап жизни — создал семью, где с любовью и заботой воспитывали сына. Родные помнят Александра как коммуникабельного, доброжелательного, уравновешенного и внимательного человека, на которого всегда можно было положиться. Он был ответственным. Любил рыбалку и создание уютных мест для отдыха, где находил покой и вдохновение».

Брат героя преданно защищает Украину с 2016 года, а отец в 2015 году принимал участие в защите Донецкого аэропорта. Для Александра они являлись примером несокрушимой силы духа.

Александр дважды проходил военно-врачебную комиссию, имея определенные ограничения по состоянию здоровья. Тем не менее 10 июня 2024 года он мобилизовался на военную службу, выбрав защищать Родину от врага. Занял должность водителя-электрика радиорелейной станции роты связи командного пункта полевого узла. Среди побратимов у Защитника был позывной «Сет».

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Мать каждый день писала сыну, а когда 19 октября 2024 он не ответил на ее сообщение, она обратилась в воинскую часть. К сожалению, 25 ноября 2024 года близкие воина получили официальное уведомление о его пропаже без вести. Девять месяцев неопределенности, ожидания и надежды… 19 марта 2025 г. состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Впоследствии во Львове была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила совпадение ДНК… И только 27 июля родные получили официальное сообщение.

Солдат Александр Сивак погиб, выполняя боевое задание в районе города Селидово Покровского района Донецкой области. Без самого родного человека остались родители, сын, жена и брат.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что после года ожиданий признали погибшим бойца с Ровенщины Василия Слюсаря.

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