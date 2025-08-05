41.31 / 41.86 47.83 / 48.46
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Длинной была его дорога домой: в бою в Донецкой области погиб отец двух дочерей с Полтавщины

20:34 5 августа 2025
Стрелок мотопехотного батальона Григорий Партола

В Лубнах в последний путь провели защитника Григория Партолу. Он любил родную землю, свое село, природу. Был заядлым рыбаком. Ценил жизнь и людей вокруг себя. Всегда был готов помочь друзьям, которых у него было очень много. Приветливый и трудолюбивый, рассказывают о воине в Лубенской громаде.

«Григорий получил профессию водителя. Он никогда не сидел без дела и всегда работал. Создал семью и заботился о двух дочерях. И хотя не имел военного опыта, честно встал на защиту Украины, когда в этом нуждалась Родина. Служил достойно. Получил боевой опыт на Сумском и Харьковском направлениях», — говорится в сообщении.

Известно, что 28 ноября 2024 года, выполняя задание, стрелок мотопехотного батальона Григорий Партола получил смертельное ранение.

«К сожалению, вражеская пуля оборвала его жизнь на поле боя в Донецкой области. Длинной была его дорога домой. Пусть покоится здесь с миром», — говорят земляки.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели на фронте воина с Сумщины, брат и отец которого также защищают Украину.

РЕКЛАМА
59

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

День стильной лошади

Драконам — выигрыш, Свиньям — подсказки интуиции, а Быкам — изменения на работе: Восточный гороскоп на День стильного коня

Люди и их любимцы

Как коты предупреждают хозяев, что в доме поселилась потусторонняя сила

Латгальский салат из огурцов

Латгальский салат из огурцов: такой вкуснятины вы еще не готовили

Блогер раскрыла секрет, как спасти весь урожай помидоров от гнили

Срывайте помидоры зелеными: Гала из Германии объяснила, почему такой способ поможет увеличить урожай

Следующий материал
Новости партнеров