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Длинной была его дорога домой: в бою в Донецкой области погиб отец двух дочерей с Полтавщины
В Лубнах в последний путь провели защитника Григория Партолу. Он любил родную землю, свое село, природу. Был заядлым рыбаком. Ценил жизнь и людей вокруг себя. Всегда был готов помочь друзьям, которых у него было очень много. Приветливый и трудолюбивый, рассказывают о воине в Лубенской громаде.
«Григорий получил профессию водителя. Он никогда не сидел без дела и всегда работал. Создал семью и заботился о двух дочерях. И хотя не имел военного опыта, честно встал на защиту Украины, когда в этом нуждалась Родина. Служил достойно. Получил боевой опыт на Сумском и Харьковском направлениях», — говорится в сообщении.
Известно, что 28 ноября 2024 года, выполняя задание, стрелок мотопехотного батальона Григорий Партола получил смертельное ранение.
«К сожалению, вражеская пуля оборвала его жизнь на поле боя в Донецкой области. Длинной была его дорога домой. Пусть покоится здесь с миром», — говорят земляки.
Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели на фронте воина с Сумщины, брат и отец которого также защищают Украину.59
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