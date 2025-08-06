Павлины, а точнее самцы павлина, известны своим ярким, разноцветным, переливающимся оперением. Они восхищают своей красотой. Несмотря на большой размер и впечатляющий шлейф перьев, павлины способны летать, хотя и на короткие расстояния. Павлины почитаются в разных культурах на протяжении веков, символизируя красоту, грацию и королевскую власть. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала об изображении этой экзотической птицы в работах современных отечественных художников.

«В украинской декоративной традиции павлин выступает как символ солнца, духовного света, радости и достатка»

- Мир фарфоровой живописи Юлии Красной — это сказка, где птицы поют песни души, а цветы шепчут о тайнах садов, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — Ее работы — не просто декоративные тарелки, а полотна, на которых расцветают фантазии и оживают мечты. Гордые павлины воплощают символику свободы, духовного взлета и неисчерпаемой жизненной силы. Их роскошные хвосты переливаются огненными, сапфировыми и изумрудными красками, напоминая о свете солнца, красоте рассветов и безграничности неба. Цветы в ее композициях наполняют пространство атмосферой гармонии и праздника.

Павлин — один из самых древних и поэтичных образов в мировой культуре. Его величественный вид, яркие перья с таинственными «глазами» на хвосте издавна вдохновляли художников, поэтов и народных мастеров. Во многих традициях павлин символизирует солнце, свет, бессмертие и обновление. Раскрытый хвост павлина сравнивают с веером или солнцем, которое разбрасывает золотые лучи. Его многоцветность напоминает о богатстве и роскоши природы. Во многих культурах павлина считают своеобразным оберегом, который приносит в дом благополучие и счастливую судьбу. Тарелка «Триумф» Юлии Красной — настоящий взрыв красок и фантазии, это как визуальная симфония.

Ю. Красная. «Триумф». Киевский керамико-художественный завод. 1990-тые

— Красота!

— В композиции разворачивается почти сказочный сюжет. В центре — величественная птица с роскошным хвостом, расписанным огненными узорами красного, золотого и синего цветов, а вокруг нее расцветает буйный сад. Большие пионы и розы пылают розово-малиновыми оттенками, даря ощущение аромата и роскоши. В украинской декоративной традиции павлин выступает как символ солнца, духовного света, радости и достатка.

«Павлин на тарелке „Сад мечты“ Юлии Красной выступает как вечный страж этого удивительного сада»

— Какая тарелка в серии работ Юлии Красной ваша любимая?

- Одна из них — «Мелодия сада» (фото в заголовке — Авт.) В центре композиции величественный павлин — символ света и бессмертия. Его осанка гордая и благородная, как будто он осознает свою невероятную красоту. Рядом порхают бабочки. Цветы словно дыхание сада, которое обнимает павлина своим красочным ароматом. Эта тарелка — настоящая ода красоте природы, символу духовного величия и обновления. Роспись излучает энергию праздника, вечной весны и вдохновения. Павлин здесь выступает как вечный страж сада мечты, тот, кто хранит тайны радости и счастья. Его хвост раскрыт, как красочный веер, излучающий свет и тепло. Перья, украшенные «глазами», символизируют мудрость, вечность и красоту, которая не имеет границ.

— Очень солнечная работа…

- А вот еще один павлин на тарелке «Ода красоте». Его взгляд наполнен мудростью и спокойной уверенностью. Вокруг птицы расцветают большие цветы — лилово-розовые, с многослойными лепестками и огненными сердцевинами. Этот образ павлина символизирует животворную силу и бесконечное возрождение.

Ю. Красная. «Ода красоте». Киевский керамико–художественный завод. 1990-тые

— Кто еще из украинских художников изображал павлинов?

- Невероятно красивые работы также создали Елена Жернова и Елена Нестерова. Произведения Елены Жерновой — скульптура и тарелка — настоящая ода павлину как символу красоты, гордости и расцвета. Насыщенные синие, изумрудные, золотые и огненные оттенки сплетаются в узор, похожий на пламенные языки или волны сказочного океана. Такая пластическая форма придает образу особую энергию. В росписи тарелки «Павлин» птица окружена фантастическими цветами и завитками. Оба произведения воплощают ощущение праздника, триумфальной красоты и вечного обновления. Павлин в творчестве Елены Жерновой становится символом свободы духа, величия и гармонии мира.

Е. Жернова. Декоративная скульптура «Павлин» (Довбышский фарфоровый завод, 2018). Тарелка «Павлин» (Одесса, 2018)

«Работы Елены Нестеровой как будто медитативные: каждую можно рассматривать часами и каждый раз открывать новые „строки“ в книге форм и смыслов»

— Чем особенные декоративные тарелки художницы Елены Нестеровой?

- В этих тарелках Елена Нестерова обращается к вечным мотивам — фонтанам, павлинам, растительным узорам. Две гордые птицы у фонтана напоминают нам о непрерывном потоке жизни: их длинные хвосты словно узоры времени, в которых каждое перышко — новый виток истории. Фонтан — символ обновления. Обратите внимание, какая изящная работа — арабесковые бордюры. Классический «султанский» узор, который обрамляет тарелку, выполнен тонкой линией голубой эмали на золоченом поле. Это напоминает рукописные орнаменты средневековых книг. Эти работы как будто медитативные: каждую можно рассматривать часами и каждый раз открывать новые «строки» в книге форм и смыслов.

— Действительно.

— Павлины — древние символы совершенства. Они расписаны в ярких изумрудных, сапфировых и рубиновых оттенках. Эти птицы — хранители и проводники благотворных энергий. Тарелки Елены Нестеровой — философские миниатюры, где вода, птицы и золото поют гимн жизни. Павлины широко известны как эмблема величия, королевских полномочий, духовного величия. Орнаменты и рисунок этой коллекции, вдохновленные старинными манускриптами.

Е. Нестерова. Тарелки из серии «Византия». Лубны. 2019

Фото в заголовке Ю. Красная. «Мелодия сада». Киевский керамико-художественный завод. 1990-тые

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

