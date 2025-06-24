Украинская вышиванка знаменита на весь мир . Краски и орнаменты на ней завораживают. Эти узоры стали источником вдохновения для отечественных художников-фарфористов в декорировании посуды — в частности, сервизов. Вышитая одежда и полотенца издавна считались сильным оберегом. Через узоры вышивальщицы пытались закодировать счастливую судьбу. Так что и сервиз с «вышивкой» в доме можно считать оберегом семьи. И если такая красота досталась вам в наследство, это действительно везение. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследователь истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о сервизах с «вышивкой» в творчестве отечественных фарфористов.

«На создание посуды с „вышивкой“ художников вдохновили поездки в Прикарпатье и Закарпатье»

— В чайном сервизе «Борислав-3» Василия Ковальчука и Петра Щербоноса, созданном на Бориславском фарфоровом заводе в 1968 году, узоры созвучны вышитым на украинских полотенцах и сорочках, — рассказывает Людмила Карпинская-Романюк. — На создание этой красоты художников вдохновили поездки в Прикарпатье и Закарпатье. Национальный орнамент с использованием карпатских мотивов очаровывает элегантной красотой и ярким народным колоритом. Нежная цветочная веточка с листьями и бутоном, стилизованная под вышивку. Насыщенный оранжево-красный цвет орнамента сочетается с блеском тонкого золотого канта. Белый фон фарфора позволяет яркому орнаменту «дышать», в то же время золотые акценты придают комплекту торжественный характер, присущий подарочной и праздничной посуде.

ВІДЕО ДНЯ

В. Ковальчук, П. Щербонос. Чайный сервиз "Борислав -3" Бориславский фарфоровый завод. 1968

— Красота!

РЕКЛАМА

— Орнамент, стилизованный под вышивку, создает ощущение тканой структуры. Он словно обтекает каждый предмет, румяно «оживая» под бликами света. Чайный сервиз «Борислав-3» — это не просто набор предметов для чаепития, а своеобразный месседж о красоте украинских традиций. За чаепитием можно не спеша любоваться узором, рассматривать каждую деталь. Кстати, карпатский чай из горных трав особенно вкусен и ароматен. В его составе могут быть мелисса, чабрец, зверобой, ромашка… Также добавляют листья малины. Очень ароматный чай с шиповником, черникой, брусникой, земляникой, ежевикой… И как же вкусно лакомиться таким чаем из такой чашки!

«Орнамент изысканной вышиванки на белом фарфоре завораживает»

— Кто еще из украинских художников-фарористов создал посуду с вышивкой?

— Вот столовый сервиз «Вышиванка», созданный Василием Ущаповским и Аллой Хитько в 1971 году на Коростенском фарфоровом заводе. Впечатляют сдержанная элегантность форм и тонкое декоративное решение. Орнамент изысканной вышиванки на белом фарфоре очаровывает. Каждый предмет сервиза как цветок в орнаменте. Особенно хороша суповая ваза со стилизованными розами, ромбическими звездами, медальонами.

РЕКЛАМА

Тонкая линия золота подчеркивает изысканный характер комплекта. Сервиз создает ощущение свежести в жаркий летний день, когда вы обедаете с родными и друзьями в саду у дома. Такая посуда может стать украшением любого интерьера. Обратите внимание, какие изысканные солонки и перечницы. Каждая деталь продумана до мелочей.

В. Ущаповский, А. Хитько. Столовый сервиз "Вышиванка". Коростенский фарфоровый завод. 1971.

— Этим сервизом можно любоваться до бесконечности…

— А вот чайный сервиз «Вышиванка» Виталия Горолюка, Владимира Спицы и Марии Терещук, созданный на Тернопольском фарфоровом заводе в 1970 году. Работа поражает красотой многоцветного орнамента и живой народной эстетикой. Все предметы украшены узором, выполненном в двух главных цветах — насыщенном красно-терракотовом и черном, с едва заметными графитовыми штрихами. Такой сервиз может быть украшением самого изысканного интерьера. Он словно одет в вышиванку и дарит праздничное настроение и ощущение традиции. Пить чай с мятой или тимьяном в летний день из такой чашки — настоящее наслаждение. А если еще к чаю подать пирог с вишнями или только что сваренное клубничное или вишневое варенье!

В. Горолюк, В. Спица, М. Терещук. Чайный сервиз "Вышиванка". Тернопольский фарфоровый завод 1970-е

РЕКЛАМА

«Блюдо Елены Жерновой — это не просто предмет быта, а символ семейной памяти»

— Блюдо «Бабусин рушничок» Елены Жерновой, созданный в 2022 году в Одессе, поражает красотой, — продолжает Людмила Карпинская-Романюк. — Нежная дымка перламутрового фона окутывает тарелку, словно тихая мгла утренней росы. По ободку — ажурный кружевной узор. Внутренняя кайма как будто стилизована под драгоценные бусы. В центре — цветы, как на рушниках бабушки, которые ассоциируются с домашним уютом и семейным теплом. Такие рушники с вышивкой на домотканом полотне обычно передавались из поколения к поколению. В этой симфонии кружева красок и узоров удачно сочетались народная традиция и авторская фантазия. Блюдо Елены Жерновой — это не просто предметы быта, а символ семейной памяти и оберег дома, как и сам рушник.

Е. Жерновая. Блюдо "Бабусин рушничок". Одесса. 2022

— Удивительная работа! Красочная, как солнечный летний день.

— Это правда. Кстати, это блюдо есть в составе невероятного кофейного сервиза «Бабусин рушничок». Каждый предмет в комплекте будто возвращает в детство — в бабушкин дом, где было уютно и пахло свежей выпечкой. Этот сервиз имеет особый летний колорит. Узоры переносят нас в яркий мир детства. У каждого, конечно, он разный. Однако, пожалуй, все согласятся с тем, что в ту пору и вкус ягод и пирогов был особенным, и каждый цветок, расцветавший в бабушкином саду, был настоящим событием в детской Вселенной. Этот сервиз рассказывает о теплых воспоминаниях детства, об искренних детских мечтах… Красота вдохновляет и необходима, как глоток свежего воздуха, во все времена — и особенно сегодня.

Е. Жерновая. Предметы кофейного сервиза "Бабусин рушничок". Одесса. 2022

Ранее коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк рассказала о работах отечественных художников-фарфористов, вдохновленных поэтикой праздника Ивана Купала.

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

Фото в заголовке: В. Ковальчук, П. Щербонос. Чайный сервиз «Борислав -3» Бориславский ФЗ. 1968

88

Читайте нас в Facebook