«У цветов нет будней, они всегда одеты празднично», — писал поэт и художник Малкольм де Шазаль. А знаменитый писатель Александр Дюма называл цветы живыми драгоценностями, создаваемыми природой. С ними сложно не согласиться. Цветы всегда вдохновляли и продолжают вдохновлять поэтов и художников. Украинские фарфористы тоже не остались в стороне от этой красоты. Коллекционер и исследовательница истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала «ФАКТАМ» о цветах на декоративных тарелях в творчестве отечественных художников.

«Меандровый орнамент имеет глубокий смысл»

- Декоративное блюдо одесской художницы Елены Жерновой «Пионы» поражает сочетанием классической формы и современной росписи, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — В центре — пышный букет пионов, каждый лепесток прорисован с удивительной детализацией.

ВІДЕО ДНЯ

О. Жернова. Декоративное блюдо «Пионы». Одесса. 2020

Слои глазури наложены так, что лепестки словно оживают, отбрасывая легкие тени на темный фон. Мы как будто оказываемся в вечернем саду. Круговая рамка-бортик разделена на два кольца. Внутреннее кольцо украшено графическим меандровым орнаментом — это своего рода эпиграф, который готовит глаз к восприятию центральной композиции.

РЕКЛАМА

- Что представляет собой меандровый орнамент?

- Извивающиеся линии символизируют вечность, бесконечный и непрерывный поток времени и цикличность жизни. Этот орнамент, известный со времен античности, имеет глубокий философский смысл. Наружное же кольцо на блюде образуют стилизованные веточки с изящными листьями и мелкими бутонами. Золотистый кант придает необычайное торжество и изысканность. Он отблескивает в лучах света, словно отражая утренние росинки на лепестках цветов. Пионы — классический мотив в украинской декоративности. В работе Елены Жерновой он получил свежее живописное дыхание. Такое блюдо станет ярким акцентом и в интерьере, и на праздничном столе. Блюдо «Пионы» Елены Жерновой — это лирическая миниатюра, которая дарит радость и вдохновение. Цветочная поэзия Елены Жерновой на фарфоре завораживает.

«Кажется, будто каждый цветок шепчет свою историю»

- Кто еще из украинских художников воплотил красоту цветов в декоративных блюдах?

РЕКЛАМА

- Очень хорошие работы создала киевская художница Юлия Красная. Впечатляют сила цвета, чистота линий и ловкость мазка. Работы Юлии Красной воспринимаются как живописные полотна в фарфоре. Букет сирени на белом полотне фарфоровой тарелки как мгновенная вспышка весенней феерии. Каждый мелкий цветочек, аккуратно выписанный тонкими штрихами, будто напевает собственную мелодию. Последовательно наложенные слои краски создают эффект объема. Легкие зеленые акценты листьев создают ауру свежести и надежды. Рассеянный свет пробивается сквозь ветки и придает работе мерцания. Сирень Юлии Красной — словно приглашение погрузиться в мгновение весеннего счастья, когда воздух наполнен ароматом цветения. Цветочные натюрморты восстанавливают нас как сама природа.

Ю. Красно. Декоративное блюдо «Сирень». Киев. 2018

- Такие яркие жизнеутверждающие цвета!



- А вот картина с пионом и ирисом (фото в заголовке. — Авт .). Пион пышный и нежный. Его лепестки словно шелковые. Очень красив сине-фиолетовый ирис с вкраплениями солнечного желтого. Мелкие цветочки, словно изящные нотки, придают композиции легкости. Кажется, будто каждый цветок шепчет свою историю. Юлия Красная создала настоящую оду красоты природы, которая весной приглашает любоваться и вдыхать аромат обновленного мира.

РЕКЛАМА

- Какие еще цветы воспеты художниками-фарфористами?

- Очень красивая декоративная тарелка с лилиями. На ней будто оживает настоящий летний полдень. Лепестки лилий огненно-оранжевые с рубиновыми штрихами, словно воспаленные жарки. Цветы раскрываются навстречу солнцу. Вокруг них голубовато-синие ирисы и нежные васильки, выписанные акварельными плавными мазками. Лепестки кажутся прозрачными, легкими, словно готовы взлететь с поверхности тарелки. Замерцала цветами огня и заката бабочка. Ее крылья — это маленькие витражи, где главные тона — красный, желтый и коричневый. Они перекликаются с общим цветочным фейерверком. Среди цветов видим солнышко. Здесь оно чувствует себя как в обете счастья.

Ю. Красно. Декоративное блюдо «В летний полдень». Киев. 2015

«Блюдо с магнолиями — будто держишь в руках мгновение пробуждения природы»

- А вот блюдо Юлии Красной с магнолиями, — продолжает Людмила Карпинская-Романюк. — Большие, почти прозрачные лепестки белоснежных цветов с оттенками сиреневого и голубого создают эффект свежести утра. В центре каждого цветка — пульсирующий огонек тычинок, где мелкие блики солнечной искры загораются желто-красным. Это как огонь в сердце утренней дымки. Фон тарелки напоминает мягкое шелковое полотно. Работа дарит легкость и вдохновение — будто держишь в руках мгновение пробуждения природы.

Ю. Красно. Декоративное блюдо «Цветящиеся магнолии». Киев. 2018

- Действительно.

- Лепестки пионов, ирисов, лилий и магнолий в работах Юлии Красной разворачиваются почти барочными размахами. Каждый листок, каждая тычинка проделана с невероятным вниманием: подпитаны цветами рассвета и увлекательными модуляциями теней. Ее цветы — это поэзия в фарфоре. Цветочный натюрморт Юлии Красной — метафора восстановления. Спокойные влажно-голубые фоны дают возможность расправить крылья фантазии. Декоративные блюда с цветами есть и в творчестве современного художника Александра Опария. Грациозный и нежный сине-голубик цветок завораживает красотой. Сочетание классического ботанического этюда и авангардного убранства с изящными золотистыми акцентами делает работу необычной. В творчестве Александра Опария есть прекрасные декоративные работы с розами. Мир цветов безграничен, как безграничная красота мира, в котором мы живем.

Ранее коллекционерка Людмила Карпинская-Романюк рассказала «ФАКТАМ» о том, как отечественные мастера создали энциклопедию украинской свадьбы в фарфоре.

PS. Ценители фарфора могут посетить первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum, где представлены яркие образцы мировых фарфоровых мануфактур.

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

В заголовке фото блюда Юлии Красной «Пионы»

117

Читайте нас в Facebook