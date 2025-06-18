Мир роз поражает многообразием. Существуют розы, которые пахнут лавандой, свежескошенной травой, клубникой, липой, перцем и даже пасхальной выпечкой. А лепестки этих прекрасных цветов могут быть с оттенком малинового сорбета, сливочного масла, мимозы, коралла… Есть и действительно сказочные сорта роз. Представьте картину: жемчужно-розовые лепестки во время грибного дождя распускаются на глазах, распространяя запах миндаля. Существуют розы-хамелеоны. Например, бутон одного из сортов, раскрываясь, постепенно светлеет, превращаясь из розового в белый. Есть и такая роза, которая в начале цветения оранжевая, как апельсин, а на пике цветения вдруг становится белой и «застывает», превращаясь в подобие фарфоровой статуэтки. Интересно, что лепестки с нее не опадают до полного ухода цветка из жизни. Розы во все времена вдохновляли художников и поэтов. И сегодня они являются источником вдохновения. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о розах на фарфоровых блюдах в творчестве современных украинских художников.

«О розе сложено много легенд»

— Яркий цветочный орнамент на посуде придает праздничности даже простому завтраку или семейному ужину, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — Розы Елены Нестеровой невероятны, они будто настоящие. Вот блюдо «Розы». Узкая золотистая полоска будто обрамляет картину в драгоценную рамку, а ажурный узор в сочетании с приглушенным мятным тоном дарит ощущение винтажной роскоши. Элегантная трепетная роза — настоящая королева сада.

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Е. Нестерова. Блюдо «Розы». Лубны, 2023

А вот чайная пара «Севрская роза» (фото в заголовке — Авт.). Каждый глоток чая из такой чашки, дополненной блюдцем, торжественен, а взгляд на розы — поэтическое возвращение в цветущий сад, где время замедляется, а душа оживает. Это история о красоте, живущей в каждом мгновении. Работы художницы — это не просто бытовой декор, а настоящая поэзия в фарфоре, которая приглашает остановиться и вдохнуть аромат летнего сада. Любуясь розами Елены Нестеровой, будто чувствуешь их аромат.

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— Какая красота! Кстати, как-то знаменитый кутюрье Ив Сен-Лоран обратился к французским селекционерам с просьбой — создать для него сорт роз с ароматом, похожим на тот, который у его знаменитого парфюма «Пари де Ив Сен-Лоран». И они создали такой сорт! Нежно-розовый цветок, названный в честь модельера, долго не увядает — он стоек, как аромат созданных им парфюмов.

— Интересно. А вот еще одно невероятное блюдо с розой Елены Нестеровой «Севрская роза». В этом цветке столько нежности. Эта роза будто из сказочного сада и в то же время она как настоящая. Кстати, розы неоднократно фигурировали в известных сказках. Вспомним сказку Андерсена «Снежная королева». О розе сложено много легенд. Одна из них рассказывает о том, как появился этот цветок. Однажды богиня растений Флора увидела красивую девушку и превратила ее в цветок. Афродита наделила ее несравненной красотой, а Дионис подарил тонкий изысканный аромат. По другой легенде, как-то к Аллаху пришли дети богини растений Флоры и попросили назначить над ними властителя. Аллах выбрал для этого розу с острыми колючками, которые являются ее оберегом.

Е. Нестерова. Блюдо "Севрская роза". Лубны, 2020

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«Каждое блюдо Александра Опария будто показывает уголок сказочно красивого розового сада»

— Кто еще из современных украинских художников имеет в своем творчестве тарели с розами?

— Серия «Розовый сад» Александра Опария — это поэтический диалог с природой, воплощенный в фарфоре.

А. Опарий. Тарель из серии «Розовый сад». Львов. 2022

Каждое блюдо будто показывает уголок сказочно красивого розового сада. На круглых и овальных тарелях розы передают атмосферу ароматного утреннего рассвета в цветущем саду. Кажется, листочки и лепестки колышутся от легкого ветерка. Ритм композиции на каждом блюде разный, но все они объединены одним мотивом. На одном блюде видим роскошный розовый куст, на другом — камерную сцену с одним цветком…

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А. Опарий. Блюдо из серии «Розовый сад». Львов. 2022

— «Розовый сад» — это не просто набор декоративных блюд и тарелок, а настоящее путешествие по невероятному саду, которое Александр Опарий подарил нам в 2022 году. Каждое блюдо словно стихотворение о красоте и изменчивости природы, затаенный вздох цветущего мгновенного чуда. Розовая нежность роз и красочные контрасты зеленых листочков создают ощущение красочной гармонии, которую невозможно забыть. Роза — воплощение любви, красоты, творчества, жизненной силы.

А. Опарий. Блюдо из серии «Розовый сад». Львов. 2022

— Кстати, сорта роз оценивают «звездами», как отели и рестораны. Высшая оценка — четыре звезды.

— Да. Читала, что имеют значение цвет, число лепестков, диаметр цветка, высота стебля, насыщенность и оригинальность аромата, морозостойкость и экологичность сорта, то есть естественная устойчивость к заболеваниям. Лучший цветок тот, который ничем не нужно обрабатывать. А самым ценным ароматом розы считается не экзотический банановый или клубничный, а именно настоящий розовый. Известно, что немало сортов роз названо в честь всемирно известных людей. Например, легендарный французский актер Луи де Фюнес как-то лично посетил розарий возле Ниццы и выбрал для себя ярко-желтую розу с красными краями. Он сказал, что цветок напоминает ему летний солнечный день на юге Франции, где он снимался во многих фильмах.

Особый сорт посвящен легендарному модельеру Пьеру Кардену — нежно-розовые лепестки словно осыпаны «звездной пылью» темного розового оттенка. И это символично, ведь Пьер Карден — звездная фигура в мире моды и дизайна. Многим нравятся розы «под старину». Такие цветы можно увидеть в декоре старинных фарфоровых сервизов и на винтажных открытках. Поэтому красота всегда вдохновляет. И когда красота природы сочетается с красотой фарфора — это особое ощущение. Талантливые современные художники Украины создают работы, которые никого не оставят равнодушными.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с коллекционером Людмилой Карпинской-Романюк о созданных украинскими фарфористами невероятных образах вышивальщиц.

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам множество положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Фото в заголовке блюдо «Розы» (2023) и чайная пара «Севрская роза» (2020). Лубны в росписи Е. Нестеровой.

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

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