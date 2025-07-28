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Не позорьтесь: популярная телеведущая вызвала недовольство в сети
Популярная телеведущая и актриса Леся Никитюк, недавно ставшая мамой, шокировала сеть.
На своей странице в социальном приложении она выложила видео, на котором под уже легендарную фразу Александра Усика «Донт пуш зе хорсес» в адрес Дэниела Дюбуа позирует в ковбойской одежде.
«Признаюсь, теперь после работы возвращаться домой стало радостно, — написала Леся. — Теперь меня там ждут. Аж плачут».
Фолловеры отреагировали на видео в комментариях, удивленные тем, как выглядит Леся, которая месяц назад стала мамой. Были и те, кто предположил, что она и не рожала вовсе.
«Такая пошлость, — отреагировали в сети. — Я всегда была о ней другого мнения. Но после ее понтов в Одессе… Фуфуфуфу».
«Лесь, снимите крестик, не позоритесь», — написали в комментариях.
«Девочка, ты вообще в курсе, что родила месяц назад?» — намекнули на ее вид.
«Леся, вы что ведьма? — спросили в сети. — Ну вот как можно выглядеть и привести свое тело так быстро к идеалу?»
«Леся Ивановна, да вы ведьма, как можно так круто выглядеть после родов, поделитесь тем снадобьем или заклятием», — не сдержались подписчики.
Ранее популярная блоггер устроила ковбойский праздник.
Фото из соцсети508
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