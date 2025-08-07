Отключать электроэнергию будут из-за фейковых долгов: НКРЭКУ готовится принять важное изменение

На фоне все громче звучащих разговоров о приведении тарифов на коммунальные услуги к рыночному уровню, что означает их рост, потребителям хотят ограничить некоторые права в сфере электроснабжения. Речь идет об отключении электроэнергии за долги, которые могут оказаться ненастоящими, но даже суд не поможет ее вернуть.

Как пишет на своей странице в соцсети Facebook народный депутат Украины Алексей Кучеренко, Национальная комиссия по регулирования энергорынка и коммунальных услуг Украины готовится изменить пункт 7.11 «Правил розничного рынка электрической энергии». В документе идет речь о возможности оставить без электричества должников, которые судятся с поставщиком электроэнергии.

«Сейчас существует пункт правил 7.11, который говорит, что если кого-то отключили от потребления за нарушение (неучтенное потребление, нарушение условий договора, недопуск представителей и т. д. , в том числе сюда входит и задолженность), но он это обжалует в суде и предъявляет об этом определение — его на время рассмотрения дела не отключают. Теперь из этой нормы делают исключение — кроме как в случае, если отключение связано с задолженностью. То есть должникам не дают „отсрочку“ на время рассмотрения дела», — говорит о сути изменений и их влиянии на украинцев Алексей Кучеренко.

По словам эксперта, этим решением будет утверждена презумпция правильности долга, и теперь это «головная боль» потребителя, а не поставщика.

Между тем долг за коммунальные услуги может появиться, даже если просто неправильно передать показания счетчика.

