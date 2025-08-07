- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
Отключать электроэнергию будут из-за фейковых долгов: НКРЭКУ готовится принять важное изменение
На фоне все громче звучащих разговоров о приведении тарифов на коммунальные услуги к рыночному уровню, что означает их рост, потребителям хотят ограничить некоторые права в сфере электроснабжения. Речь идет об отключении электроэнергии за долги, которые могут оказаться ненастоящими, но даже суд не поможет ее вернуть.
Как пишет на своей странице в соцсети Facebook народный депутат Украины Алексей Кучеренко, Национальная комиссия по регулирования энергорынка и коммунальных услуг Украины готовится изменить пункт 7.11 «Правил розничного рынка электрической энергии». В документе идет речь о возможности оставить без электричества должников, которые судятся с поставщиком электроэнергии.
«Сейчас существует пункт правил 7.11, который говорит, что если кого-то отключили от потребления за нарушение (неучтенное потребление, нарушение условий договора, недопуск представителей
По словам эксперта, этим решением будет утверждена презумпция правильности долга, и теперь это «головная боль» потребителя, а не поставщика.
Между тем долг за коммунальные услуги может появиться, даже если просто неправильно передать показания счетчика.
