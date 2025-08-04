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Клуб потребителей

Без переплат: как исправить ошибку, если показания электросчетчика были переданы неправильно

11:56 4 августа 2025
Как исправить ошибку при передаче показателей электросчетчика

Для украинцев, оплачивающих коммунальные услуги, важно ежемесячно передавать показания счетчиков. В частности, данные по электроэнергии следует отправлять в ДТЭК в последние два дня текущего месяца или в первые три дня следующего. Это гарантирует, что вы заплатите только за потребленную электроэнергию, сообщает ДТЕК Дніпровські електромережі.

Что делать, если вы ошиблись при передаче данных? Не паникуйте — ошибку можно легко исправить.

Если вы передавали показания через чат-бот ДТЭК в Telegram или Viber, просто отправьте правильные данные повторно до 3 числа включительно. Система автоматически зафиксирует последний вариант.

Если новые показания меньше предыдущих или превышают лимит, чат-бот может попросить прислать фотографию счетчика.

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На фото должны быть четко видны:

• показания счетчика;
• зоны потребления (для 2-х или 3-х зонных счетчиков);
• серийный номер счетчика.

Чтобы убедиться, что система зафиксировала верные данные, откройте чат-бот ДТЭК, перейдите в «Меню», затем выберите «Передать показатели» и свой адрес. Вам придет сообщение с показаниями, на основе которых будет сформирован счет.

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