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Коммуналка непременно вырастет до экономически обоснованного уровня: в НБУ сделали предупреждение для украинцев
Вместе с ростом цен на продукты питания украинцев в будущем ждет еще одна не совсем приятная вещь — рост цен на коммунальные услуги — электроэнергию, газоснабжение, отопление и горячую воду.
Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка Украины.
По данным регулятора, до конца 2025 года цены останутся без изменений, однако в дальнейшем их планируют скорректировать в соответствии с рыночными реалиями и экономически обоснованным уровнем.
Причина такого шага — обострение ситуации в энергетическом секторе.
«Пока не определены конкретные пределы потенциального повышения, что создает дополнительные риски для прогнозируемой динамики инфляции. Если стоимость энергоносителей существенно возрастет с целью быстрой ликвидации дисбалансов в энергосфере, это может повлечь за собой усиление инфляционного давления. В то же время возникнет потребность в существенном увеличении государственных расходов на субсидии для защиты населения», — подчеркивают в НБУ.
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В случае отсрочки решения о корректировке тарифов, это позволит временно сдержать инфляцию, однако ухудшит финансовую устойчивость государственных энергокомпаний и повысит риски для энергетической безопасности страны.
Напомним, ранее в МВФ рекомендовали повысить цены на коммуналку после окончания войны. В Фонде уверены, что украинцы и так платят всего половину рыночной цены за свет и газ. Поэтому после войны государство должно перейти к экономически обоснованным тарифам, это значит, что люди должны оплачивать полную себестоимость услуг, без скидок.
О том, на сколько может подорожать отопление и горячая вода, читайте в нашем материале.171
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