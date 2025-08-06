Астрологи считают, что вскоре Марс осуществит ингрессию в Весы, и осыплет счастьем представителей нескольких знаков зодиака, а тарологи дали прогноз на 7 августа на основе расклада карт Таро. В этот день особенно важно уметь слушать себя и не закрываться от нового, пишет slovofraza.com.

Козерог — Тройка Жезлов

Вас ждет время стратегического планирования и ожидания результатов. Вы уже сделали первые шаги, и теперь важно не торопить события. День отлично подходит для анализа своих планов и целей. Развитие требует времени, а ваши действия должны быть осмысленными.

Водолей — Король Мечей

Вам предстоит проявить логику, четкость и дисциплину. «Король Мечей» говорит о принятии важных решений и отстаивании своей позиции. Не бойтесь быть строгими, если это нужно для дела. Вы обладаете необходимым опытом, чтобы вести за собой других и успешно завершать начатое.

Рыбы — Паж Кубков

Этот день обещает быть эмоционально ярким и вдохновляющим. Карта символизирует новые чувства и приятные сюрпризы. Это может быть как романтический шаг, так и творческий прорыв. Будьте внимательны к знакам и мелочам, но избегайте идеализации и пустых обещаний.

Овен — Туз Жезлов

Вас ждет всплеск энергии и мотивации. «Туз Жезлов» — это карта новых начинаний и ярких идей. Используйте этот прилив сил для старта проектов и проявления инициативы. Направляйте свою энергию в конструктивное русло, чтобы сделать день максимально продуктивным.

Телец — Двойка Денариев

Сегодня придется лавировать между делами и обязанностями. Карта «Двойка Денариев» символизирует гибкость и умение адаптироваться. Постарайтесь не воспринимать все слишком серьезно — легкость и юмор помогут справиться с ситуацией. Это хороший день для экспериментов и новых подходов.

Близнецы — Дама Кубков

Вам выпадает карта чувствительности и эмпатии. Сегодня вы особенно чутки к настроениям других. Это хороший день для искреннего общения с близкими или романтических встреч. Доверяйте своей интуиции — она поможет добиться успеха и в работе, и в личных делах.

Рак — Десятка Денариев

Этот день будет наполнен ощущением стабильности и комфорта. Карта указывает на благополучие, семейные ценности и поддержку. Займитесь домом и укреплением родственных связей. Вы почувствуете внутреннюю удовлетворенность от того, как многого уже достигли.

Лев — Тройка Мечей

Вам предстоит столкнуться с непростыми эмоциями. «Тройка Мечей» символизирует разочарование, но и необходимость отпустить то, что мешает. Не бойтесь этих чувств — они временные. Признайте свои уязвимости, и вы освободите место для новых, более радостных событий.

Дева — Дама Денариев

Сегодня сосредоточьтесь на практичных делах и своих ресурсах. Терпение и последовательность — ваши главные союзники. Не поддавайтесь чужому влиянию, следуйте собственному плану. Это благоприятное время для заботы о здоровье, бюджете и уюте дома.

Весы — Пятерка Кубков

Вам придется столкнуться с сожалением или разочарованием. «Пятерка Кубков» говорит о потерях, но и о надежде. Не зацикливайтесь на неудачах и не поддавайтесь панике. Повернитесь лицом к новым возможностям, а не к поражениям.

Скорпион — Десятка Жезлов

Возможно, вы чувствуете, что несете слишком большую нагрузку. Карта указывает на усталость и изнеможение. Пересмотрите свои приоритеты и не бойтесь делегировать обязанности. Даже небольшой отдых принесет прилив сил.

Стрелец — Четверка Кубков

Вы можете ощутить апатию или неудовлетворенность. «Четверка Кубков» символизирует отказ замечать хорошее. Не зацикливайтесь на идеале, который мешает вам видеть ценность текущих обстоятельств. Позвольте себе паузу для самоанализа, но не отворачивайтесь от возможностей.

Как писали «ФАКТЫ», астрологи считают, что в целом август будет благоприятным для представителей четырех знаков зодиака.

