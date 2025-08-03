Марс в Весах осыпает счастьем: кто скоро почувствует на себе магию приятных перемен

Астрологи, которые дали совет всем знакам Зодиака на воскресенье, 3 августа, назвали четырех представителей зодиакального круга, в жизни которых вскоре начнется счастливый период.

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Это, в частности, связано с тем, что вскоре Марс осуществит ингрессию в Весы, пишет «РБК-Украина».



«7 августа Марс, планета активности, физической силы, смелости, решительности, энтузиазма, воинственного настроения, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса, оружия и конфликтов, осуществляет ингрессию в знак Весов», — рассказала украинская астролог Екатерина Соловьева.

Ингрессия — это момент, когда планета переходит из предыдущего знака (в этом случае из Девы) в следующий знак (Весы). Это астрологическое событие, которое влияет на общий эмоциональный и энергетический фон, а также на то, как люди проявляют инициативу, борются, отстаивают свои позиции и реализуют желания. Считается, что когда Марс входит в Весы, его прямолинейная и напористая природа попадает в простор компромисса и утонченности. В результате энергия Марса проявляется менее агрессивно, но более стратегически и дипломатично.

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По словам астролога, положительное влияние планеты ощутят на себе Стрельцы, Водолеи, Близнецы и Львы.

А вот внимательными в это время должны быть Весы, Козероги, Овны и Раки.

«В этот период могут перейти в другую плоскость активности, связанные с пластической хирургией, музыкальными и танцевальными проектами, дизайном, дипломатией. Для директного Марса Весы нейтральный знак, но здесь он будет способствовать проявлениям предприимчивости, индивидуализма, независимости, открытости», — пояснила она.

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Марс будет находиться в седьмом знаке Зодиака до 22 сентября 2025 года.

Кстати, до 11 августа 2025 продлится пребывание ретроградного Меркурия в знаке Льва.

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Фото — Pixabay

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