США наказывают Индию тарифами за финансирование войны в Украине: как Трамп отреагировал на энергетическое сотрудничество Нью-Дели с москвой
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлин на товары из Индии. В соответствующем заявлении Белый дом отметил, что причиной стало приобретение российской нефти.
Эти дополнительные пошлины вступят в силу через 21 день. Администрация Трампа предупредила, что может ввести аналогичные тарифы для других стран, покупающих российскую нефть, в том числе через посредников. Указ определяет «нефть из россии» как сырую нефть и нефтепродукты, имеющие российское происхождение.
Напомним, что Трамп несколько дней угрожал Индии, заявляя, что она не только покупает большие объемы российской нефти, но и перепродает ее на мировом рынке с большой прибылью. В МИДе Индии отметили, что страна вынуждена была покупать российские энергоносители, поскольку после полномасштабного вторжения россии в Украину традиционные поставщики перенаправили свою нефть в Европу.
Аналитики считают, что такие санкции могут повредить и американской экономике, повлекши рост цен на потребительские товары и нефть, а также снижение рентабельности компаний в США.67
