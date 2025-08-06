41.24 / 41.80 47.87 / 48.53
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

США наказывают Индию тарифами за финансирование войны в Украине: как Трамп отреагировал на энергетическое сотрудничество Нью-Дели с москвой

18:39 6 августа 2025
Дональд Трамп вводит 25% пошлины на товары из Индии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлин на товары из Индии. В соответствующем заявлении Белый дом отметил, что причиной стало приобретение российской нефти.

Эти дополнительные пошлины вступят в силу через 21 день. Администрация Трампа предупредила, что может ввести аналогичные тарифы для других стран, покупающих российскую нефть, в том числе через посредников. Указ определяет «нефть из россии» как сырую нефть и нефтепродукты, имеющие российское происхождение.

Напомним, что Трамп несколько дней угрожал Индии, заявляя, что она не только покупает большие объемы российской нефти, но и перепродает ее на мировом рынке с большой прибылью. В МИДе Индии отметили, что страна вынуждена была покупать российские энергоносители, поскольку после полномасштабного вторжения россии в Украину традиционные поставщики перенаправили свою нефть в Европу.

Аналитики считают, что такие санкции могут повредить и американской экономике, повлекши рост цен на потребительские товары и нефть, а также снижение рентабельности компаний в США.

РЕКЛАМА

67

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Реальные зарплаты будут расти: но меньшими темпами, https://ru.freepik.com/

В Украине вырастет заработная плата: на что это повлияет

Люди и их любимцы

Как коты предупреждают хозяев, что в доме поселилась потусторонняя сила

Гороскоп на 6 августа 2025 года. Фото - Pixabay

Водолеям — нестандартные решения, Весам — компромиссы, а Львам — карьера: гороскоп на 6 августа 2025 года

Alina FooDee показала вкусную выпечку, фото скриншот видео

Яблочный шедевр за 15 минут: известная блогерша поделилась рецептом вкусной выпечки

Следующий материал
Новости партнеров