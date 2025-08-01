Трамп накажет Индию за высокие пошлины и торговлю с россией: когда это произойдет

Президент Дональд Трамп заявил, что 1 августа введет 25% тариф на экспорт Индии в США и пригрозил дополнительным штрафом за закупку энергоресурсов у россии. Он добавил, что принял это решение, поскольку тарифы Индии являются «одними из самых высоких в мире, а также самыми жесткими и неприятными немонетарными торговыми барьерами среди всех стран».

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«Кроме того, они всегда покупали очень много военной техники у россии и являются крупнейшим покупателем энергоресурсов у нее вместе с Китаем, в то время, когда все хотят, чтобы россия прекратила убийства в Украине, — написал он в социальных сетях. — Поэтому Индия будет платить тариф в размере 25%, плюс штраф за вышеупомянутое, начиная с первого августа».

«Заявление Трампа знаменует собой его очередной акт балансирования на грани конфликта накануне крайнего срока 1 августа, когда должны ввести новые импортные пошлины на экспорт от десятков торговых партнеров», — пишет Вloomberg.

Эти пошлины разрушают надежды Нью-Дели на преференциальный режим по сравнению с его азиатскими коллегами, которые обеспечили себе тарифы от 15% до 20%. Индия была одной из первых, кто вступил в переговоры с Вашингтоном после громкого визита премьер-министра Нарендры Моди в Белый дом в феврале.

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Перед заявлением Трампа официальные лица в Нью-Дели сообщили, что продолжат переговоры с США относительно двустороннего торгового соглашения до этой осени.

Индийская рупия упала, а фьючерсы на акции снизились после заявления Трампа.

На протяжении большей части этого года правительство Моди занимало примирительную позицию по отношению к Трампу, обновляя тарифную структуру Индии и предлагая США несколько торговых и иммиграционных уступок. Советники Дональда Трампа также месяцами сигнализировали о том, что торговое соглашение с Индией неизбежно.

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Однако тон, похоже, изменился в последние недели, когда Нью-Дели ужесточил свою позицию, поскольку переговоры столкнулись с препятствиями из-за спорных вопросов, например, в отношении сельского хозяйства.

Трамп также угрожал «вторичными санкциями» в отношении стран, покупающих нефть из россии, что могло бы ударить по Китаю и Индии. Вашингтон и другие союзники Украины рассматривают такие покупки нефти как форму молчаливой поддержки россии, что помогает укрепить ее экономику и подрывает санкции.

Угроза Трампа дополнительными санкциями в отношении Индии прозвучала через день после того, как он сократил срок, отведенный россии на достижение перемирия с Украиной, до 10 дней, что увеличило вероятность того, что штрафы для покупателей московской нефти вступят в силу раньше, чем ожидалось.

Индия поддерживает прочные экономические и военные связи с россией и избегает критики президента путина за вторжение. Индия стала основным импортером российской нефти после вторжения в Украину в начале 2022 года, закупив более трети от общего объема закупок у россии в этом году, согласно данным Kpler. Индия также импортирует около 36% своего оружия из россии.

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Ранее сообщалось, что впервые санкции ЕС коснулись объектов за пределами рф. А именно введены ограничения против нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии.

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