США обвинили Индию в финансировании войны против Украины: какое наказание будет

Советник президента Соединенных Штатов Америки Стивен Миллер обвинил Индию в том, что она фактически финансирует войну россии в Украине, покупая нефть у москвы, после того как лидер США усилил давление на Нью-Дели, чтобы Индия перестала покупать российскую нефть.

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«Трамп очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у россии», — сказал Стивен Миллер, заместитель руководителя аппарата Белого дома и один из самых влиятельных помощников Трампа, пишет Reuters.

Критика Миллера была одной из самых сильных из всех, высказанных администрацией Трампа в отношении одного из главных партнеров Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Люди будут в шоке, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в покупке российской нефти. Этот факт поражает», — сказал Миллер.

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Между тем источники в правительстве Индии сообщили Reuters, что Нью-Дели будет продолжать покупать нефть у москвы, несмотря на угрозы США.

В пятницу вступили в силу 25% пошлины на индийские товары в результате закупки военной техники и энергоносителей у россии. Дональд Трамп также пригрозил 100% пошлиной на импорт США из стран, покупающих российскую нефть, если москва не достигнет важного мирного соглашения с Украиной.

Добавим, что 8 августа истекает срок ультиматума президента США Дональда Трампа, который он выдвинул рф. Если кремль не согласится на прекращение войны, президент пообещал установить 100% пошлины на импорт из любых стран, продолжающих покупать российскую нефть. Вторичные санкции могут затронуть не только Индию, но и Китай и Бразилию.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что США готовят беспрецедентный удар по путину и его союзникам.

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