- 07:01 Без 15 лет стажа о выплатах и не мечтайте: чиновница объяснила особенности выхода на пенсию в 2025 году
- 06:00 Драконам — выигрыш, Свиньям — подсказки интуиции, а Быкам — изменения на работе: Восточный гороскоп на День стильного коня
- 04:56 Больше не героиня «Элен и ребята»: Вера Брежнева снялась в платье с «задним декольте»
- 04:02 Баба Ванга предупредила человечество об опасности искусственного интеллекта: в чем суть предсказания
- 03:02 Сделала, как Джей Ло: украинка смогла вернуть мужа в семью благодаря «жарким» публикациям в сети
- 02:17 Как коты предупреждают хозяев, что в доме поселилась потусторонняя сила
- 04.08 22:01 Салат всего из одного ингредиента с необычной заправкой: просто и очень быстро
- 04.08 21:32 Орландо Блум забавно отреагировал на новый роман бывшей невесты Кэти Перри
- 04.08 21:02 Как заморозить болгарский перец, чтобы сохранить его цвет и вкус: это действительно просто
- 04.08 20:50 Госчиновника Бабенко подозревают в использовании бюджета: на что обратили внимание СМИ
- 04.08 20:46 «Штоф Валентины Трегубовой „Древо жизни“ — шедевр мирового уровня», — Людмила Карпинская-Романюк
- 04.08 20:33 Его брат и отец — тоже защитники Украины: в Донецкой области погиб воин с Сумщины
США обвинили Индию в финансировании войны против Украины: какое наказание будет
Советник президента Соединенных Штатов Америки Стивен Миллер обвинил Индию в том, что она фактически финансирует войну россии в Украине, покупая нефть у москвы, после того как лидер США усилил давление на Нью-Дели, чтобы Индия перестала покупать российскую нефть.
«Трамп очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у россии», — сказал Стивен Миллер, заместитель руководителя аппарата Белого дома и один из самых влиятельных помощников Трампа, пишет Reuters.
Критика Миллера была одной из самых сильных из всех, высказанных администрацией Трампа в отношении одного из главных партнеров Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе.
«Люди будут в шоке, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в покупке российской нефти. Этот факт поражает», — сказал Миллер.
Между тем источники в правительстве Индии сообщили Reuters, что Нью-Дели будет продолжать покупать нефть у москвы, несмотря на угрозы США.
В пятницу вступили в силу 25% пошлины на индийские товары в результате закупки военной техники и энергоносителей у россии. Дональд Трамп также пригрозил 100% пошлиной на импорт США из стран, покупающих российскую нефть, если москва не достигнет важного мирного соглашения с Украиной.
Добавим, что 8 августа истекает срок ультиматума президента США Дональда Трампа, который он выдвинул рф. Если кремль не согласится на прекращение войны, президент пообещал установить 100% пошлины на импорт из любых стран, продолжающих покупать российскую нефть. Вторичные санкции могут затронуть не только Индию, но и Китай и Бразилию.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что США готовят беспрецедентный удар по путину и его союзникам.108
Читайте нас в Facebook