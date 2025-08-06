В САП, как и НАБУ, массово «сливают» материалы дел подозреваемым, а конкурсы проводят в ручном режиме, — экс-прокурор

Руководство САП, как и НАБУ, «сливает» фигурантам уголовных дел информацию о ходе расследования и предстоящих обысках, а в самой прокуратуре распространена практика увольнения неугодных, кумовство, решение политических вопросов на миллионы и незаконное закрытие дел. Об этом в интервью Hromadske сообщил экс-прокурор САП Станислав Броневицкий.

ВІДЕО ДНЯ

Так, одним из самых вопиющих дел, по мнению Броневицкого, является история незаконного захвата Одесского аэропорта и потери государством миллиардов гривен. В результате, из-за руководителей САП, фигурантов освободили от наказания, хотя речь шла о завладении имуществом на 2,5 млрд грн.

«После сделкой со следствием, контроль за Одесским аэропортом остался за фигурантами уголовного производства. Кстати, чтобы создать проблемы детективу по этому делу, предлагали 3 млн долларов. И еще 3 млн долларов предлагалось за такие же действия по мне, прокурору», — сказал экс-прокурор САП, добавив, что руководитель САП Клименко знал об этом. В итоге прокурор, как и детектив НАБУ были уволены.

Также Броневицкий заявил, что, кроме «договорняков» с фигурантами уголовных дел, в руководстве САП, как и в НАБУ, распространена практика слива информации подозреваемым.

РЕКЛАМА

«2022 год. Война. Программа поставки продовольствия на прифронтовые территории. Их должны были раздать людям (но не раздали — ред). Мы вели это дело. Руководство ежедневно спрашивает: «Ну что там, когда вы планируете обыски?». Приезжают детективы на обыск, звонят мне и говорят: мы только что изъяли телефоны с перепиской: «У нас могут быть гости», — говорит Броневицкий.

По его словам, руководство САП, как и НАБУ, «сливало» материалы дел.

«Проходит совещание у руководителя САП. Мы говорим, что готовы сообщать о подозрении и арестовывать имущество. Через несколько дней подозреваемые, одномоментно после совещания с руководством, но перед подозрениями уже перерегистрировали свое имущество на других», — сказал экс-прокурор.

РЕКЛАМА

По мнению Броневицкого, это не первый случай игнорирования руководством САП прокуроров, не являющихся людьми Клименко. Более того, экс-работник САП намекнул, что конкурсы там фальсифицируются.

«Набор прокуроров вызывает большой знак вопроса. Когда пришел Клименко, четыре приближенных к нему человека среди детективов НАБУ перешли на должности прокуроров САП. По результатам конкурса. Но по странному стечению обстоятельств, трое из этих четырех — это непосредственные подчиненные господина Клименко, когда тот был в НАБУ. Мы же говорим о «независимых конкурсах», — сказал экспрокурор, добавив, что руководство САП бросило на произвол других, «не своих» прокуроров, которые пошли на войну.

«Десять прокуроров САП в феврале 2022 года взяли оружие в руки. Некоторые получили ранения. Логично было бы интересоваться этими людьми, каким-то образом их поддерживать. Этого не происходит. Люди чувствуют себя брошенными. У тех, кто воюет, глубокая обида на руководство САП», — отметил экс-прокурор.

Как сообщалось, руководство НАБУ и САП неоднократно попадало в скандалы со сливом материалов расследований фигурантам дел, из-за чего дела на миллиарды гривен так и не были доведены до завершения, а подозреваемым удавалось избежать ответственности.

РЕКЛАМА

102

Читайте нас в Facebook