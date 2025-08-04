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Откат за дроны: НАБУ и САП объявили подозрение фигурантам коррупционной схемы по закупке дронов и РЭБ
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, которым Верховная Рада под давлением общества вернула полномочия, сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, разоблаченной накануне по масштабной коррупционной схеме при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы для нужд украинской армии. Об этом говорится в сообщении НАБУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», среди подозреваемых — бывший глава Луганской ОГА, действующий народный депутат, начальник городской военной администрации, командир воинской части Нацгвардии, а также бенефициар и директор предприятия-производителя БПЛА. Им инкриминируется растрата государственных средств, получение неправомерной выгоды и препятствование деятельности Вооруженных сил Украины.
По данным следствия, в течение 2024−2025 годов группа лиц системно завладевала бюджетными средствами органов местного самоуправления, направленными на обеспечение оборонных потребностей.
По информации НАБУ, в случае с системами РЭБ фигуранты получили до 30% от стоимости контракта в виде отката. Закупка FPV-дронов почти на 10 млн грн также имела завышенную стоимость — около $ 80 тыс. США, что позволило должностным лицам присвоить часть суммы.
Кроме этого, бенефициар и директор компании, поставлявшей дроны, оформляли бронирование на лиц в обмен на денежное вознаграждение, фактически блокируя их мобилизацию.
По согласованию Генпрокурора в суд подано ходатайство об аресте народного депутата с альтернативой залогу в 30 млн грн. Аналогичные ходатайства подготовлены и для других фигурантов.
Ранее сообщалось о том, что по данным Генпрокуратуры, действующий народный депутат Украины оказался агентом фсб рф.81
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